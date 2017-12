Kansanedustajan mukaan SDP on unohtanut työn tärkeyden

Keskustan Olavi Ala-Nissilän mielestä SDP:stä on tullut ei-puolue.

Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä (kesk.) kutsuu SDP:tä Verkkouutisten blogissaan ”entiseksi työn puolueeksi.

– SDP kannatti kilpailukykysopimusta mutta eduskunnan budjettikeskustelussa oli jo kannatuksensa unohtanut, Ala-Nissilä toteaa.

SDP:n julistama vaihtoehtobudjetti taas perustui hänen mukaansa kertaluonteisiin tuloihin – kuten Sitran pääoman puolittaminen – ja verojen kiristyksiin.

– Todellisia työllisyyttä ja ihmisille työtä antavia uudistuksia en juuri havainnut. Tavallisin vastaus hallituksen toimiin on nykyisin kuuluva EI, Olavi Ala-Nissilä jatkaa.

Kansanedustajan mukaan työllisyysaste on tärkein tekijä suomalaisen hyvinvoinnin ja kansantalouden kannalta.

– Työ on lääke eriarvoistumisen estämiseen ja se on parasta ja ilmaista sosiaaliturvaa. Se on jokaiselle työikäiselle ja työkykyiselle ihmiselle tärkeä asia elämässä monella tavalla. Parempi työllisyysaste ikääntyvässä Suomessa on paras keinoa tasapainottaa julkista taloutta. Vain hyvä työllisyysaste antaa liikkumavaraa panostaa koulutukseen ja sosiaaliturvaan.

Ala-Nissilän mukaan nykyhallituksen työ ja hallitusohjelma tuottavat tulosta, mikä näkyy talousluvuissakin. Työn on kuitenkin jatkuttava.

– Maailmantaloudessa on nyt hyvä vire, mutta riskien voi nähdä kasvavan. Siksikin on tärkeää että työllisyysastettamme saadaan nyt parannettua.