RKP-edustaja poistaisi merkinnät maksuhäiriöistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joakim Strandin mukaan maksuhäiriömerkintä pitäisi poistaa rekisteristä, kun velka on suoritettu.

Täysistunnossa käydään keskiviikkona ajankohtaiskeskustelu velkaantumiseen liittyvistä ongelmista.

– Ylivelkaantuminen on monitahoinen ongelma, mutta henkilökohtaisesti koen suurimmaksi ongelmaksi sen, että maksuhäiriömerkinnät jäävät roikkumaan rekisteriin vuosiksi, vaikka itse velka on jo maksettu. Reagoin voimakkaasti tähän ongelmaan jo ollessani töissä pankissa, sillä minusta tämä on selkeästi yleisen oikeustajun vastaista, Joakim Strand toteaa tiedotteessa

Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä.

– On epäinhimillistä ja huonoa talouspolitiikkaa leimata ihmisiä vuosiksi ja tehdä heistä taloudellisesti toimintakyvyttömiä, vaikka velka on jo maksettu. Tällä hallituksella olemme vihdoin saaneet kirjatuksi, että maksuhäiriömerkintöjen kestoaikaa tullaan lyhentämään, Strand sanoo.

– Odotan innolla, että asia valmistellaan ennätysvauhdilla, niin yksittäistä ihmistä kuin maamme taloutta ajatellen.

Strand kertoo havahtuneensa henkilökohtaisesti ylivelkaantumiseen liittyviin ongelmiin ja tutustuneensa perintätoimintaan ollessaan opiskeluaikoinaan useita vuosia töissä pankin lakiosastolla.

– Viime vaalikaudella teimme yhdessä kollegoiden kanssa muun muassa lakialoitteita ja kirjallisia kysymyksiä sekä järjestimme keskustelutilaisuuksia, joihin osallistuivat niin perintätoimistoistojen ja rahoitusalan toimijoita kuin Takuusäätiön, Finanssivalvonnan, Kuluttajaliiton, Suomen Asiakastiedon ja Suomen Yrittäjien edustajia.

Viime vaalikaudella Strand allekirjoitti ensimmäisten joukossa lakialoitteen, jossa luottotietolakia ja ulosottokaarta esitettiin muutettavaksi siten, että maksuhäiriömerkintä poistetaan luottotietorekisteristä aina kun velka on suoritettu tai sen peruste on poistunut. Lakialoitteen allekirjoitti 137 kansanedustajaa.