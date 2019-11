Kansanedustajan mukaan maalle muutto voisi korvata kannabiksen

Keskustan Anne Kalmarin mukaan ihmiset ovat vieraantuneet luonnosta.

– Maalle muutto voisi korvata kannabiksen, keskustan kansanedustaja Anne Kalmari katsoo.

Kansanedustaja toteaa Itä-Savossa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, että ”jotkut ihmiset ovat vieraantuneet luonnosta ja pahasti”. Hän luettelee kirjoituksessaan joitakin asiaan liittyviä esimerkkejä.

– On ihmisiä: joiden mielestä maidon juonti ja lakupiiput pitää kieltää, mutta kannabiksen käyttö on jees ja siihen voi kannustaa. Joiden mielestä kotieläinten pitäminen ruuaksi on kauhea asia, mutta he pitävät lihaa syöviä lemmikkejä, kansanedustaja luettelee Itä-Savossa.

– Joiden mielestä maaseudun vanhoilla autoilla ei pitäisi saada ajaa, mutta itse he lähtevät jopa monta kertaa vuodessa lentäen kaukomaille. Joidenkin mielestä puun ja turpeen poltto on kamalaa, mutta kivihiilestä ei puhuta mitään.

Anne Kalmarin mukaan ”monella näitä luuloja omaavilla olisi nyt syytä käydä maatiloilla, kasvi- ja kotieläintiloilla juttelemassa ja pohtimassa, onko fiksua ajaa meidän tuotantomme alas ja tuoda ruoka muualta”.

– Siellä voi kuulla, miten suomalainen tuotantotapa eroaa ulkomaisesta. Niin monella olisi syytä kävellä metsään, mennä tulille, nauttia eväitä ja jutella metsästäjien kanssa, mitä luonnossa oikeasti tapahtuu. Siellä joku voisi kertoa, miten suuri osa metsäkanalinnuista menehtyy talvisin tai miten susi raatelee saaliinsa. Että kaikki ei olekaan niin kuin Walt Disneyn piirretyissä.

– Pistän toivoni keskustan hyvien linjausten lisäksi maaseudun mainioihin nuoriin. Yksi heistä päräyttää joka aamu mönkijällä hoitamaan hevostaan ennen kouluun lähtöä, toinen ampui 12-vuotiaana ekan hirvensä.

– Kunpa näiden mielipiteitä saisi välitettyä ilmastoahdistuksesta ja syömishäiriöistä kärsiville helsinkiläisnuorille. Maalle muutto voisi korvata kannabiksen.