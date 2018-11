Kansanedustajan mukaan aluekehitys ei saa olla nollasummapeliä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Timo Korhosen mielestä Suomi tarvitsee kehittyviä kaupunkiseutuja ja vireää maaseutua.

Keskustan alue- ja kuntatyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Korhosen mielestä tiistaina julkistetun kaupunkipoliittisen ohjelman lähtökohtana tulee olla koko Suomen menestyminen.

Hänen mielestään ohjelmassa tuodaan ansiokkaasti esiin verkostoitumisen ja yhteistyön välttämättömyys.

– Kaupunkiohjelma kattaa noin 30 suomalaista kaupunkia ja kaupunkiseutua. Niiden merkitystä maakuntien vetureina ei kukaan kiistä. Kaupungeilla, niin kuin muillakin Suomen kunnilla ja alueilla, on omat haasteensa ja mahdollisuutensa. Tarvitsemmekin erilaisia polkuja kohti yhteistä tavoitetta, Korhonen toteaa kannanotossaan.

Korhonen muistuttaa, että viime kädessä kysymys on aina alueiden kehittämisestä, eikä aluekehitys saa koskaan olla nollasummapeliä.

Hänen mukaansa Suomi tarvitsee menestyäkseen kehittyviä kaupunkiseutuja ja vireää maaseutua, jotka toimivat vuorovaikutteisesti. Niille tulee luoda kehittymisen mahdollisuuksia ilman vastakkainasettelua. Sama periaate pätee myös kaupunkien sisällä ja eri kaupunginosien välillä.

– On ehdottoman tärkeää, että Suomen eri alueilta kumpuavia vahvuuksia kyetään jalostamaan kannattavaksi yritystoiminnaksi ja työpaikoiksi. Lähtökohtana on oltava aluelähtöinen kehittäminen, jota tuleva maakuntauudistus osaltaan tukee. Valtiovallan tehtävänä on mahdollistaa kattavat koulutusmahdollisuudet, toimivat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet sekä hyvät palvelut.

Kaupunkipoliittisen ohjelman lisäksi kuluvalla vaalikaudella on valmistunut kestävän kehityksen kaupunkiohjelma ja seutukaupunkiselvitys. Lisäksi parlamentaarinen työryhmä on pohtinut toimenpiteitä harvan asutuksen alueiden ja maaseudun kehittämiseksi.

– Jo tehdyistä ohjelmapapereista olisi hyvä tehdä yksi ja yhtenäinen elinvoimaohjelma, jossa on asetettu tavoitteet sekä määritelty kunkin tahon vastuut ja rahoitus.