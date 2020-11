Kansanedustaja vetoaa: Vastaamon uhrien tulotiedot voivat olla vaarassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Mia Laiho vetoaa, ettei verotietoja vuodelta 2019 julkaistaisi vielä 3.11.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) vetoaa verohallintoon, tiedotusvälineisiin ja hallitukseen, ettei tuloverotuksen tietoja vuodelta 2019 asetettaisi julkiseksi vielä 3.11. ja ilman kontrollointia. Laihon mukaan listauksen julkistamiseen liittyy ihmisten turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyviä uhkia.

Vastaamon tietoturvarikoksen myötä 40 000 ihmisen henkilötiedot ovat valuneet verkkoon. Verohallinnon on määrä luovuttaa 3.11. tiedotusvälineille lista niiden henkilöiden verotiedoista, joiden Suomeen maksetut ansio- ja pääomatulot olivat edellisvuonna yhteensä vähintään 100 000 euroa.

– Tässä tilanteessa on erittäin kyseenalaista julkaista yksityisistä ihmisistä tällaisia tietoja, jotka sisältävät mm. ihmisten nimen, syntymäajan, tulotiedot ja asuinpaikan. On täysin mahdollista, että kiristys, uhkailu, ilkivalta ja varkaudet voivat kohdentua juuri verotietojen perusteella tehdyn listauksen kautta ihmisiin. Tällaista on tapahtunut myös Suomessa, huomauttaa Laiho.

Laiho viittaa vuonna 2009 tapahtuneeseen poikkeukselliseen kidnappaus- ja kiristystapaukseen, jossa perheeltä kiristettiin miljoonia euroja tyttären vapauttamiseksi. Laihon mukaan verotietojen julkistaminen sekä median julkaisemat nimi- ja kuvalistat kansalaisten tulotietoineen listaavat samalla tarjottimella rikollisille kidnappaus- ja kiristyskohteet. Tiedot ovat nykyisin vielä helpommin saatavilla kun ne ovat sähköisessä muodossa ja napinpainalluksen takana.

Viime vuonna kansalaisille annettiin ensimmäistä kertaa mahdollisuus vastustaa tietojen luovuttamista ilmoittamalla verohallinnolle 1.10. mennessä kiellosta. Taustalla on EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR.

– Omien tietojen julkistamisen kieltomahdollisuutta ei ole viestitty ihmisille juurikaan, eikä se enää hyödytä Vastaamon uhreja, koska Vastaamon tietoturvarikos nousi esille vasta 1.10. jälkeen, jolloin Verohallinto ei enää ota vastaan kieltoilmoituksia, harmittelee edustaja Laiho.

Laihon mukaan Verotietojen julkisuustietojen kielto pitäisi pystyä tekemään esim. veroilmoituksen täyttämisen yhteydessä.