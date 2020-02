Kansanedustaja väläyttää hätätilahallitusta KD-lehdessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Peter Östman uskoo, että Marinin hallitus ei kykene leikkaamaan menoja.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman väläyttää hätätilahallituksen mahdollisuutta, mikäli Sanna Marinin (sd.) hallitus pysty toteuttamaan talouden tasapainotavoitetta.

Östman uskoo, että hallitusyhteistyö kriisiytyy, mikäli hallitus ei löydä keinoja talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi. Östman puhui KD:n puoluehallitukselle lauantaina. Asiasta kertoo KD-lehti.

– Siinä tapauksessa hallituksen pitää ryhtyä leikkaamaan menoja ja siihen en usko tämän hallituspohjan kykenevän. Voi olla, että maahan tarvitaan vielä hätätilahallitus, Östman kommentoi lehdelle.

Östmanin muistuttaa, että hallitus on rakentanut ohjelmansa sen varaan, että työllisyysaste tulisi nousemaan niin paljon, että julkisia menoja voidaan lisätä. Keskeisenä tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 75 prosentiiin.

Östmanin mukaan Suomi on jäänyt tavoitteessaan pahasti jälkeen muista pohjoismaista. Hänen mukaansa Suomessa yli 75 prosentin tavoitteeseen päästään vain osassa rannikkoseutua, kun Ruotsissa on pohjoisessa alueita, joissa työllisyysaste on yli 85 prosenttia.

Vastaavilla alueilla Suomessa työllisyysaste on Östmanin mukaan alle 70 prosenttia.

Östmanin mukaan paikallisen sopimisen edistäminen olisi keskeinen toimenpide, jolla helpotettaisiin yritysten mahdollisuutta työllistää.

– Pienille ja keskisuurille yrityksille paikallinen sopiminen olisi äärimmäisen tärkeää. Työaikasääntelyä kehittämällä tulisi vastata yritysten tarpeiisiin. Tarvitaan joustavuutta ja vaikutusmahdollisuuksia paikallisesti, Östman linjaa.