Kansanedustaja vaatii toimia lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi

Sofia Vikmanin mukaan lähisuhdeväkivalta on merkittävin naisiin kohdistuva ihmisoikeusongelma Suomessa.

Kansanedustaja, Kokoomusnaisten puheenjohtaja Sofia Vikman vaatii välittömiä toimia lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi sekä lisää väkivallan uhrien palveluja ja turvakotipaikkoja.

Hän muistuttaa, että Suomi on naisiin kohdistuvan väkivallan osalta Euroopan huippua ja väkivaltaan apua hakevien määrä on Suomessa nyt ennätyskorkealla.

– Lähisuhdeväkivalta on merkittävin naisiin kohdistuva ihmisoikeusongelma Suomessa, Vikman toteaa tiedotteessa.

Viime vuonna apua lähisuhdeväkivaltaan haki historiallisen korkea määrä, yli 12 000 ihmistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan yli tuhat ihmistä käännytettiin viime vuonna turvakotien ovilta tilanpuutteen vuoksi.

– Synkät luvut kertovat kiistatta, että turvakotipaikkojen määrää on nostettava. Jokaisen apua tarvitsevan on saatava apua. Uhrien auttamisen lisäksi on panostettava ennaltaehkäisyyn ja väkivallan kitkemiseen.

Vikmanin mukaanturvakotien määrä on Suomessa alle puolet Euroopan neuvoston suosituksesta eli yli 500 turvakotipaikasta. Kuluvan vuoden aikana turvakotiverkoston perhepaikkojen määrä nousee Suomessa 185 paikkaan.

Lähisuhdeväkivallan vuoksi turvakotiin hakeutuvat ovat pääasiassa naisia ja lapsia, mutta viime vuosina myös miesten määrä on ollut kasvussa. Suhteessa turvakodin naisasiakkaisiin miesten määrät ovat kuitenkin edelleen pieniä.

– Perheväkivalta ei ole kenenkään yksityisongelma. Jokaisella on oikeus turvalliseen kotiin ja elämään ilman väkivallan uhkaa, Vikman korostaa.

Joka kolmas suomalaisnainen on joutunut kumppaninsa pahoinpitelemäksi ja arviolta 50 000 suomalaisnaista kokee seksuaalista väkivaltaa vuosittain, raportoi Amnesty. Viime vuonna 12 naista kuoli lähisuhdeväkivallan seurauksena.

– Tarvitsemme lisää matalan kynnyksen palveluja uhrien auttamiseksi. Turvakotien määrän, väkivallan ennaltaehkäisyn ja muiden toimenpiteiden lisäksi on tärkeää kohdata uhri oikealla tavalla. Eri ammattihenkilöiden koulutus on siksi avainasemassa. Koko ketjun aina ennaltaehkäisystä tapahtuneen rikoksen käsittelyyn on toimittava yhtenäisesti vaikuttavuuden .

Suomi on allekirjoittanut Istanbulin sopimuksen eli Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä jo vuonna 2011.

– Sopimuksen toimeenpano on edelleen keskeneräinen ja saamme toistuvasti huomautuksia kansainvälisiltä tahoilta siitä, ettei meillä ole tarjolla riittävästi palveluita väkivaltaa kokeneille naisille, Vikman huomauttaa.

Kokoomusnaiset on tehnyt aloitteen Kokoomuksen puoluekokoukselle lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi ja turvakotipaikkojen lisäämiseksi kansainvälisten suositusten tasolle.

– Naisiin kohdistuva väkivalta on otettava vakavasti eikä sen kitkeminen saa jäädä puheiden tasolle. Kun avun saa nopeasti ja kokemus tulee aidosti kuulluksi, väkivallasta selviäminen tulee mahdolliseksi.