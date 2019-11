Kansanedustaja vaatii toimia lääkepulan taltuttamiseksi

Sari Sarkomaan mukaan lääkkeiden saatavuus apteekeista on heikompi kuin koskaan aikaisemmin.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jossa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselta (vas.) vaaditaan toimia yhä pahenevan lääkepulan taltuttamiseksi.

– Lääkkeitä on nyt vaikeampi saada apteekeista kuin koskaan aikaisemmin. Syöpä-, verenpaine- ja kipulääkkeitä, e-pillereitä ja adrenaliinikyniä. Tässä muutama lääkeryhmä, joissa on ollut saatavuusongelmia. Ongelma pahenee, Sari Sarkomaa kirjoittaa Facebookissa.

Hän kehottaa hallitusta tarttumaan Lääkäriliiton ja Apteekkariliiton tuoreisiin ehdotuksiin. Apteekkariliiton mielestä tilannetta voitaisiin kohentaa apteekkien nykyistä laajemmilla oikeuksilla vaihtaa lääkkeitä.

– Lääkepulaa helpottaisi esimerkiksi, jos apteekit voisivat vaihtaa lääkkeen saatavilla olevaan vahvuuteen ja sovittaa annoksen sen mukaan ilman yhteydenottoa lääkäriin. Vastaava käytäntö on jo voimassa Norjassa. Asiassa on syytä edetä varsinkin, kun Lääkäriliittokin on asiaa kannattanut. Lääkäriliitto on ehdottanut, että [Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus] Fimea ja sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaisivat apteekkeja asiasta, Sarkomaa toteaa.

