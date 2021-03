Kansanedustaja vaatii selkeämpää viestintää

Anna-Kaisa Ikosen mukaan vammaiset ihmiset on huomioitava sotessa paremmin.

Kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen (kok.) on jättänyt Sanna Marinin (sd.) hallitukselle kirjallisen kysymyksen vammaisten ihmisten tarpeiden huomioimisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa.

Ikosen mukaan useat vammaisalan asiantuntijat ja järjestöt ovat huolissaan siitä, ettei uudistus huomioi riittävästi vammaisten ihmisten erityistarpeita. Erityistä huolta hänen mukaansa on herättänyt se, miten kehitysvamma-alan erikoisosaaminen säilyvät, jos sote-uudistuksen seurauksena kehitysvammaisten erityishuollosta vastaavat erityishuoltopiirit lakkautetaan.

– Emme voi luoda toimivaa ja ihmislähtöistä vammaispalvelujärjestelmää, jos emme kiinnitä huomiotamme siihen, kuinka palvelut soveltuvat vammaisille henkilöille. Erillinen arvio uudistuksen vaikutuksista vammaisten ihmisten asemaan on tarpeen. Erityisosaaminen ja erityispalveluiden saavutettavuus on kyettävä varmistamaan yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa, Ikonen sanoo tiedotteessa.

Ikonen vaatii hallitukselta myös selkeämpää viestintää sote-uudistukseen liittyen. Hänen mukaansa viestintä on ollut vaikeaselkoista ja monen on vaikea seurata, mitkä asiat uudistuksen myötä muuttuvat.

– Kun palveluita uudistetaan, on varmistettava selkokielisen tiedottaminen ihmisille, joilla on erityistarpeita. Ihmisten on saatava tietoa, mikä omissa palveluissa on muuttumassa, jotta osallisuus toteutuu, Ikonen painottaa.

Ikosen mukaan vammaisjärjestöt ovat olleet huolissaan myös siitä, kuinka pahoin sote-uudistuksesta ruuhkautunut sosiaali- ja terveysministeriö kykenee tuomaan vammaisia ihmisiä koskevat lakiesitykset riittävän aikaisin käsittelyyn.

– Vammaisten ihmisten kannalta kaikkein keskeisintä on valtavan hallinnonuudistuksen sijaan palveluiden sisältöä koskevien lakien uudistaminen. Vammaispalvelulain ja itsemääräämisoikeutta koskeva lainsäädäntö eivät saa jäädä hallinnonuudistuksen jalkoihin, Ikonen toteaa.