Kansanedustaja vaatii ryöstettyjä vainajia ja pääkalloja takaisin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pauli Kiuru on jättänyt ministerille kirjallisen kysymyksen niin sanotussa pääkallojupakassa.

Ruotsin Karoliinisessa instituutissa Tukholmassa on Suomesta vuonna 1873 ryöstettyjä vainajia ja heidän ruumiinosiaan. Vainajia on noin 80 kappaletta, joista osasta on tallessa vain pääkallot.

– Ruotsalaisen Gustaf Retziuksen retkiryhmän tavoitteena oli kerätä Suomesta erityisesti pääkalloja. Niitä mittailemalla määriteltiin kalloindeksi ja tehtiin rotuopillisia päätelmiä. Ruotsissa asuvat suomalaistaustaiset ovat kokeneet Karoliinisen instituutin kokoelman vainajien muistoa ja arvoa loukkaavaksi, sanoo kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.).

Hänen mukaansa myös Suomessa on noussut esille vahva toive saada esi-isien jäämistöt takaisin kotimaahan omien seurakuntien kirkkomaihin. Asiaa on käsitelty ainakin Pälkäneen seurakunnassa.

– Suomi on osoittanut tahdikkuutta ja hienoa kansainvälistä diplomatiaa luovuttamalla Yhdysvaltojen alkuperäiskansojen edustajille Suomen kansallismuseon Mesa Verde -kokoelman. Palautus kunnioitti YK:n vuoden 2007 julistusta alkuperäiskansojen oikeuksista vainajiensa kotiuttamiseen. Kokoelman luovutuspäätös oli esillä tasavallan presidentti Sauli Niinistön vierailulla Valkoisessa talossa vuonna 2019, Kiuru muistuttaa.

Hänen mielestään tämän esimerkin valossa keskustelujen pitäisi olla tuloksekkaita myös ystävämaamme Ruotsin edustajien kanssa.

– Toivon keskustelujen jatkuvan. Tarvittaessa on tehtävä virallinen palautuspyyntö ministeritasolla, Kiuru vaatii.