Kansanedustaja vaatii pikaista arviota Fennovoiman ydinvoimalasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Heikki Vestmanin mukaan hankkeessa on Venäjän toimien takia entistä suuremmat riskit.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman vaatii, että työ- ja elinkeinoministeriö laatii kiireesti Fennovoiman ydinvoimahankkeesta puolustusministeriön esittämän riskianalyysin sen vaikutuksista Suomen turvallisuuteen.

Vestman on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallituksen vastattavaksi.

– Energia on valtaa ja turvaa. Suomessa tulee investoida lisää ydinvoimaan, joka vähentää päästöjä ja vahvistaa maamme energiaomavaraisuutta ja -turvallisuutta. Sen sijaan Fennovoiman ydinvoimala näyttää entistä kyseenalaisemmalta Venäjän valtiollisen Rosatomin ollessa sen laitos- ja polttoainetoimittaja sekä päärahoittaja, Vestman toteaa tiedotteessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee Fennovoiman ydinvoimalan rakentamislupaa valtioneuvoston päätöksentekoon. Puolustusministeriö on jo viime syksynä esittänyt riskianalyysin laatimista ydinvoimalasta siten, että myös kansallinen turvallisuus otetaan huomioon.

Talouselämän tietojen mukaan Suojelupoliisi Supo näkee hankkeessa riskejä ja kannattaa selvityksen tekemistä.

– On erikoista, ettei turvallisuus riskianalyysiä ole vielä tehty tai luvattu tehtävän, vaikka ydinvoimalan rakentamislupa on tulossa tänä vuonna hallituksen käsittelyyn. Toivon todella, etteivät hallitus ja ministeriö ole nukkuneet tässä asiassa. Riskianalyysi on tehtävä kiireesti, Vestman vaatii.

Ydinenergialain mukaan rakentamisluvan edellytyksenä on, että hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. Ydinenergialaki ei nimenomaisesti edellytä kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista mutta ei myöskään poissulje sitä.

– Kansallinen turvallisuus on keskeinen osa yhteiskunnan kokonaisetua ja sen tulee asiassa painaa. Fennovoiman hankkeessa on Venäjän uuden hyökkäyssodan johdosta entistä suuremmat riskit ja sen hylkäämiselle perusteet, Vestman sanoo.

Heikki Vestman kannattaa Fennovoiman hankkeen vaihtoehtojen selvittämistä siten, että voimalan omistuspohja ja laitetoimittaja olisi toinen.