Kansanedustaja vaatii Outi Alanko-Kahiluodon eroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Janne Heikkisen mielestä vaikuttaa siltä, että politiikka on mennyt oikeudellisen arvioinnin edelle.

Kansanedustaja Janne Heikkisen (kok.) mielestä vihreiden kansanedustajan Outi Alanko-Kahiluodon pitäisi erota perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä.

– Perustuslakivaliokunta on oikeusvaltiomme keskeinen osa, joka on onnistunut tähän saakka puolustamaan riippumattomuuttaan. Opposition ohi toimiminen luo vaikutelman, että politiikka on mennyt oikeudellisen arvioinnin edelle, Janne Heikkinen kirjoittaa Twitterissä.

MTV Uutiset kertoi, että vihreät yrittävät saada muut hallituspuolueet pehmentämään perustuslakivaliokunnan mietintöä ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr.) suosiollisempaan muotoon. Alanko-Kahiluoto tunnisti, että vuodettu sähköpostiviesti oli hänen kirjoittamansa.

Vihreät muun muassa ehdottivat, että mietinnön johtopäätös käännettäisiin päinvastaiseen muotoon kuin valiokuntaneuvoksen luonnoksessa esitettiin.

– Edustaja Alanko-Kahiluodon olisi syytä vetää johtopäätökset, Heikkinen toteaa.

Perustuslakivaliokunnan entinen, pitkäaikainen puheenjohtaja Kimmo Sasi on samoilla linjoilla Janne Heikkisen kanssa. Sasin mielestä vihreiden kannattaisi vaihtaa jäsentä perustuslakivaliokunnassa valiokunnan arvovallan säilyttämiseksi.

Sasin mukaan Alanko-Kahiluoto on rikkonut toiminut vastoin valiokunnan toimintasääntöjä lähettämällä viestin vain valiokunnan hallitusryhmien jäsenille.

Sasin mukaan perustuslakivaliokunnassa on ollut aina selkeä lähtökohta, että hallituspuolueiden edustajat eivät pidä ryhmäkokouksia keskenään, ja sama koskee oppositiopuolueiden edustajia.

Perustuslakivaliokunta on oikeusvaltiomme keskeinen osa, joka on onnistunut tähän saakka puolustamaan riippumattomuuttaan. Opposition ohi toimiminen luo vaikutelman, että politiikka on mennyt oikeudellisen arvioinnin edelle. Ed. Alanko-Kahiluodon olisi syytä vetää johtopäätökset. — Janne Heikkinen (@heikkinenjanne) December 9, 2020

LUE MYÖS:

Kimmo Sasi: Vihreiden kannattaisi vaihtaa Outi Alanko-Kahiluoto pois