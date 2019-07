Kansanedustaja vaatii norpan suojelua myös heinäkuussa

Saara-Sofia Sirénin mukaan verkkokalastuskieltoa tulisi laajentaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén vaatii tiukempia kalastusrajoituksia saimaannorppien suojelemiseksi.

Sirénin mukaan saimaannorpan suojelemiseksi säädettyä verkkokalastuskieltoa tulisi laajentaa heinäkuun loppuun. Sirén korostaa, että nykyisellään kesäkuun loppuun asti voimassa olevan kiellon päätyttyä ensimmäisestä kuolleesta kuutista kerrottiin Metsähallitukselle heti vain noin 12 tuntia rajoitusten päättymisen jälkeen.

– Kielto on nykyisin riittämätön, sillä kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on siirtynyt heinäkuulle. Saimaannorppa on maailman uhanalaisin hylje. Viimeisen kanta-arvion mukaan norppia on hieman alle 400 yksilöä, joten saimaannorpan sukupuuton uhka ei ole väistynyt. Verkkokalastuskielto on ulotettava jatkamaan jatkettava heinäkuun loppuun asti, Sirén toteaa tiedotteessaan.

Kalastusrajoituksiin on vuonna 2016 kirjattu erillinen lausuma saimaannorppien elinolojen turvaamiseksi. Sirén korostaa, että hallitus on tämän norppa-asetuksen myötä ”velvoitettu seuraamaan pyydyskuolemia ja puuttumaan verkkokalastuskiellon laajentamiseen ja muihin lisätoimiin, jos seurantaluvut niin näyttävät”.

– Kuuttien henki ei voi olla kiinni muutamista äänekkäistä vastustajista. Kyselyiden perusteella suurin osa Saimaan rantojen asukkaista ja ammattikalastajista kannattaa verkkokalastuskieltoa. Myös nykyinen ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) on vaatinut aikoinaan kalastuskiellon laajentamista. Hallituksella on nyt näytön paikka, ottaako se luonnonsuojelun huomioon paperilla vai teoilla. Verkkokalastuskiellon laajentamiselle on vedenselkeät perusteet, Sirén sanoo.