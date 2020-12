Kansanedustaja vaatii korotusta ASP-lainoihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pia Kauman mukaan korkotukilainojen enimmäismäärät ovat jääneet jälkeen asuntojen hintakehityksestä.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma esittää ASP-korkotukilainojen enimmäismäärien nostamista ja sitomista kahden vuoden välein tarkasteltavaan todelliseen hintatasoon.

Kauma huomauttaa jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, että Tilastokeskuksen mukaan ensiasunnosta haaveileva nuori on tänä vuonna joutunut Helsingissä maksamaan yksiöstä keskimäärin 207 500 euroa ja kaksiosta yli 246 000 euroa.

Muualla pääkaupunkiseudulla yksiöiden hinnat ovat kivunneet 185 600 euroon ja kaksioiden 214 200 euroon.

– Tällä hetkellä Helsingissä myönnettävän ASP-lainan enimmäismäärä on 180 000 euroa. Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa määrä on 145 000 euroa. Tilastojen perusteella on selvää, että ASP-lainojen enimmäismäärät ovat jääneet auttamatta liian pieniksi suhteessa asuntojen hintojen kehitykseen, Pia Kauma toteaa tiedotteessa.

Pääkaupunkiseudulta ensiasuntoa haluavan nuoren edessä on usein tilanne, jossa ASP-laina ei riitä asunnon ostamiseen. Käytännössä ongelma on ratkaistu siten, että ensiasunnon ostaja ottaa ASP-lainan ylittävälle osalle lisälainaa, jonka ehdot voivat olla heikommat.

Pia Kauman mukaan enimmäismäärän tulisi olla Helsingissä jo 240 000 euroa ja muualla pääkaupunkiseudulla 200 000 euroa, jotta lainat vastasisivat asuntohintojen nykytasoa.

– Alhaisten korkotukilainojen enimmäismäärien ohella säästöjen kerryttäminen pääkaupunkiseudulla asuvilla nuorilla on myös vaikeaa, koska samanaikaisesti maksetaan asunnosta korkeaa vuokraa, Kauma sanoo.

Hän nostaisi lisäksi korkotukielementin tasoa 3,8 prosentista, jotta se hyödyttäisi lainanottajaa. Kauma pitää ensiarvoisen tärkeänä, että ASP-järjestelmä pidetään ajan tasalla. Asuntojen hintojen nousun vuoksi ensiasunto saatetaan hankkia vasta reilusti valmistumisen ja työelämään siirtymisen jälkeen.

Pia Kauman mukaan ei ole yhteiskunnan etu, mikäli oman asunnon hankkiminen muodostuu miltein mahdottomaksi pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä asuville nuorille. Vapautuvat asunnot uhkaavat päätyä yhä useammin asuntosijoittajien omistukseen.