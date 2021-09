Kansanedustaja vaatii: Kela-taksien pallottelu lopetettava

Mikko Savolan mukaan ministeriö on hyvin tietoinen ongelmista.

Keskustan kansanedustaja Mikko Savola vaatii hallitukselta toimia Kela-taksien toimivuuden varmistamiseksi. Hän on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen eduskunnassa.

Ongelmat liittyvät erityisesti taksinkäytön korvauksiin ja varaamiseen. Sairausvakuutuslain mukaan Kela vastaa sairausvakuutuksen toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä sekä seuraa ja valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen asetusten ja määräysten noudattamista ja toteuttamista.

Savola muistuttaa, että Kela-kyydeissä on ongelmia, joista myös sosiaali- ja terveysministeriö on hyvin tietoinen. Keskusten toiminnassa on puutteita, kyytejä joudutaan usein odottamaan pitkään ja varsinkin paluukyytien järjestelyissä on hankaluuksia.

Kansanedustajan mukaan monimutkainen järjestelmä on erityisen haasteellinen vanhuksille ja ihmisille, joita sairaus kuormittaa merkittävästi.

Taksiyrittäjä ei voi kieltäytyä kyydeistä ilman sopimussakkoa ja joutuu esimerkiksi ajamaan paluumatkoja tyhjällä autolla. Tämä asettaa erityisesti keskuskaupunkien ulkopuolella toimivat taksiyrittäjät epäedullisempaan asemaan ja heikentää yleisesti taksien saatavuutta.

– Kela-taksien ongelmien pallottelu Kansaneläkelaitoksen, toimijoiden ja ministeriön välillä tulee lopettaa ja löytää ratkaisut siihen, että palvelut ovat riittävän saavutettavat ja selkeät potilaille sekä kannattavat myös taksiyrittäjille, Mikko Savola toteaa tiedotteessa.