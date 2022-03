Kansanedustaja pommitetusta kaupungista: Emme tehneet mitään ansaitaksemme tämän

– Venäjän joukot ovat tappaneet enemmän ukrainalaisia siviilejä kuin sotilaita kahden viikon aikana hyökkäyksen alkamisesta. Haluan, että tämä kuullaan paitsi Kiovassa myös kaikkialla maailmassa, sanoo Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov BBC:n mukaan.

Hän kommentoi asiaa, kun Venäjän on perjantaiaamusta alkaen laajentanut pommituksiaan Dniproon, Lutskiin ja Ivano-Frankivskiin.

Ukrainalaisen kansanedustaja Inna Sovsunin mukaan uusille alueille tehdyt iskut osoittavat, ettei Ukrainassa ole turvallisia kaupunkeja.

– Olemme nukkuneet tuskin yli kolmea tuntia vuorokaudessa viimeisen kahden viikon aikana. Tietenkin olemme peloissamme lastemme hengen puolesta, mutta emme voi tehdä paljon. Emme voi antautua, emme voi antaa heidän ottaa valtaa. Meillä ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa kuin taistella ja jatkaa taisteluamme, olipa se kuinka pelottavaa tahansa, Sovsun kuvaili tilannetta BBC:lle.

Sovsun ei usko, että lännen asettamat pakotteet riitä pysäyttämään Putinin hyökkäystä.

– Pyydän maailmaa puuttumaan asiaan – älkää antako heidän tappaa meitä kaikkia ja tuhota koko maata – emme tehneet mitään ansaitaksemme sen. Maailman on ymmärrettävä, ettei hän (Vladimir Putin) lopeta.

Today there were airstrikes on 3 more cities. Dnipro, Lutsk and Ivano-Frankivsk. At least 1 person died in Dnipro and 1 person in Lutsk. That’s what I tell journalists who ask if I’m in a safe city. There’s no safe city here. We need #NoFlyZoneOverUkraine pic.twitter.com/SJnD5R72a3

— Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 11, 2022