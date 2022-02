Kansanedustaja tiukkana: Vaaralliset vangit pidettävä telkien takana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Marko Kilven mukaan Suomessa pitää ottaa käyttöön varmuusvankeus.

Norjassa tuomioistuin voi tietyissä tapauksissa ja tarkoin ehdoin jatkaa vaaralliseksi todetun vangin vankeutta. Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilven mukaan vastaavanlainen varmuusvankeus on syytä ottaa käyttöön myös Suomessa.

Kilpi kommentoi Facebookissa Savon Sanomien uutista kahdesti tappaneesta miehestä, jolla on taustalla myös kaksi aiempaa tapon yritystä. Oikeuden mukaan mies on erityisen vaarallinen muille.

– Vastaavia tapauksia löytyy. Me tiedämme, että kun tällaiset päästetään vapaalle, jotain todella pahaa tulee tapahtumaan. Aivan liian monen lasten hyväksikäyttäjän kohdalla tämä tiedetään tuskaisen hyvin, mutta vapaalle on päästettävä, kun kakku on lusittu. Onko se oikein, kokoomusedustaja kysyy.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan Suomen vankiloissa on tällä viidestä kymmeneen sellaista vankia, joiden arvioidaan olevan erittäin vaarallisia toisen ihmisen terveydelle, hengelle tai vapaudelle.

Kilpi kertoo keräävänsä parhaillaan kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen (kok.) kanssa allekirjoituksia varmuusvankeutta esittävään lakialoitteeseen.

– Se antaisi mahdollisuuden pitää tällaiset tapaukset telkien takana, kunnes todetaan, että vaaraa ei enää ole, hän sanoo.

– Kyllä yhteiskunnalla pitää olla keinot suojata kansalaisensa.