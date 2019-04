Kansanedustaja pitää matkaa ISIS-alueelle näyttönä terrorismista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Timo Heinonen kiristäisi nopeasti terrorismia koskevia lakeja.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) haluaa tiukentaa maamme lainsäädäntöä liittyen erilaisiin terroristisiin rikoksiin, niiden valmisteluun ja tukemiseen.

Tiedotteessaan hän viittaa suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttariin, joka kertoi Suomen rikoslain korkean näyttövaateen olevan jopa tietynlainen vetovoimatekijä Suomessa tapahtuvalle terroristiselle toiminnalle.

Pelttarin mukaan rikosvastuu muissa Pohjoismaissa, varsinkin Norjassa ja Tanskassa, toteutuu terrorismirikoksissa selvästi paremmin kuin Suomessa.

– Tällaiset viestit täytyy ottaa vakavasti. On todella vakavaa jos meille syntyy tai jos meillä on tällaista tilaa ja otollista maaperää terroristiselle toiminnalle. On välttämätöntä pikaisesti tarkastella rikoslain terrorismirikoksia koskevia pykäliä ja niiden soveltamista, Timo Heinonen toteaa tiedotteessaan.

– Esimerkiksi ISIS:n taistelualueille matkustaneiden kohdalla näytön tulisi riittää automaattisesti.

Heinonen uskoo, että pian käyttöönsaatavat tiedustelulait tulevat osaltaan helpottamaan tapausten selvittelyä ja tutkintaa. Se ei kuitenkaan hänen mukaan tule riittämään.

– Terrorismiin liittyvien rikosilmoitusten määrä kasvoi aiemmasta parista ilmoituksesta vuonna 2017 jo 13 rikosilmoitukseen. Viime vuonna tilanne rauhoittui, mutta ”ISIS-terroristisannojen” ja mahdollisesti muiden Suomeen palaamaan pääsevien myötä tilanne voi muuttua nopeasti, Heinonen ennakoi.