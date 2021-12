Kansanedustaja: Seuraava hallitus joutuu pesänselvittäjäksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Arto Satonen ennustaa vaikeuksia valtiontaloudelle.

Kansanedustaja Arto Satonen (kok.) ennustaa, että seuraava hallitus joutuu tekemään talouden korjausliikkeitä, koska nykyinen hallitus kasvattaa ”velkavuorta”.

– Kun korot lähtevät nousemaan, niin Suomi on isoissa vaikeuksissa. Seuraavalle hallitukselle on tulossa pesänselvittäjän rooli, Arto Satonen kirjoittaa Facebookissa.

Hän kehuu Helsingin Sanomien pääkirjoitusta, jossa todetaan, että työllisyysasteen nousu ja talouskasvun kiihtyminen jäänevät hetkellisiksi. HS:n mukaan ”hetken helpotuksen jälkeen käy taas niin, että velkasuhde heikkenee, kun kasvu hidastuu. Ja jos pandemia pahaksi äityy, kasvu siis hidastuu paljon”.

Satosen mukaan tämä pitää paikkansa.

– Suomesta on tullut maa, joka velkaantuu jatkuvasti. Nykyisen hallituksen vahtivuorolla tilanne on vain pahentunut, kun pysyviä menoja on lisätty, vaikka valtion tulot eivät riitä kaikkien aiempienkaan maksuun, hän arvioi.