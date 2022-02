Kansanedustaja selvittää: Tämä on kohuttu rukousaamiainen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antero Laukkasen mukaan tilaisuus on suljettu medialta osallistujien yksityisyyden suojan vuoksi.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen ottaa kantaa runsaasti julkisuutta saaneeseen tilaisuuteen, jonka järjestää Suomen Kansallinen Rukousaamiainen -järjestö.

Useiden kansanedustajien allekirjoittamalla kirjeellä on kutsuttu vaikuttajia 10. maaliskuuta järjestettävään rukousaamiaiseen hotelli Presidenttiin Helsingissä.

Antero Laukkanen toimii järjestön puheenjohtajana. Hänen mukaansa tilaisuus on osa maailmanlaajuista parlamenttien välistä rukoustoimintaa.

– Tapahtumassa on myös useita kansainvälisiä vieraita, myös useat eduskunnan puhemiehet ovat käyttäneet tilaisuudessa puheenvuoron vuosien varrella, samoin kuin useat luterilaisen kirkon piispat. Läsnä on myös muiden kirkkokuntien piispoja ja johtajia. Tilaisuus luo myös suomalaisille kansanedustajille mahdollisuuden merkittävään kansainväliseen vuorovaikutukseen, Laukkanen kirjoittaa Facebookissa.

Rukousaamiaisia järjestetään yli 70 maassa. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puhui vastaavassa tapahtumassa Washington D.C.:ssä 3. helmikuuta. EU:n parlamentissa Brysselissä on pidetty vuosittain rukousaamiainen, johon on osallistunut noin 300–400 henkilöä, joista merkittävä osa on ollut europarlamentaarikkoja.

Suomen Kansallinen rukousaamiainen järjestetään maaliskuussa kahdeksannen kerran.

– Toiminnassamme ei ole mitään salamyhkäistä tai omituista, niin kuin media usein haluaa antaa kuvan. Tilaisuus edustaa laajaa osallistumista eri yhteiskunnan johtavista vaikuttajista. Tilaisuus on medialta suljettu, koska haluamme suojella osallistujien yksityisyyttä. Osallistumalla tilaisuuteen jokainen kansanedustaja saa parhaan ja henkilökohtaisen kuvan tilaisuudesta, Antero Laukkanen sanoo.

Arvostelijat ovat ihmetelleet Unkarin entisen Suomen-suurlähettiläs György Urkutin roolia tilaisuudessa. Hänen on määrä puhua kristillisten arvojen lisäämisestä maan perustuslakiin. Antero Laukkasen mukaan maan ihmisoikeuskysymysten ei tulisi olla vuoropuhelun esteenä.

– Olen avoimesti tukenut ja tuen edelleen Unkarin vuonna 2011 voimaan tullutta perustuslain uudistusta, jossa perheiden tukeminen nostettiin yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamisen keskiöön, kansanedustaja sanoo.