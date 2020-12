Kansanedustaja sanoi kollegaa ”valtavan fanaattiseksi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entiset ministerit väittelivät valiokunnassa kuullusta eduskunnassa.

Eduskunnassa keskusteltiin tiistaina pitkään oppivelvollisuuden pidentämisestä. Entinen opetusministeri Jukka Gustafsson (sd.) siteerasi useita sivistysvaliokunnan kuulemia asiantuntijoita.

Jukka Gustafsson lainasi muun muassa professori Patrik Scheininin, professori Niina Junttilan, Etlan tutkimusjohtaja Hanna Virtasen ja professori Minna Huotilaisen puheenvuoroja.

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ja entinen moninkertainen ministeri Paula Risikko (kok.) palasi asiaan hieman myöhemmin.

– Tavoite, että kaikki saisivat vähintään toisen asteen tutkinnon, on todella kannatettava. Tällä hetkellä noin 15 prosenttia ikäluokasta ei saavuta toisen asteen tutkintoa. Oppivelvollisuuden pidentäminen ei kuitenkaan ole siihen pätevä keino. Pakottaminen ei koskaan toimi motivaation ylläpitäjänä, ja tämän nimenomaan totesi esimerkiksi professori (Kirsti) Lonka, joka meillä oli käyttämässä puheenvuoron tuolla valiokunnassa, Paula Risikko sanoi.

– Edustaja Gustafsson muisti äsken tuossa omassa puheenvuorossaan vähän väärin. Mutta kyllähän se on ihan ymmärrettävää, että jos on valtavan fanaattinen jollekin asialle, niin sitten muistissakin on joskus vähän vaikeuksia, Risikko jatkoi.

Poissa juuri tuolloin olleen Jukka Gustafssonin sijaan asiaa kommentoi ensin SDP:n Kimmo Kiljunen. Hän sanoi haluavansa nostaa esille, että jos Gustafssonia leimataan fanaattiseksi ”niin hän puhuu kyllä elämäntyöstään” ja on ”jos kuka, opetusasioihin perehtynyt kansanedustaja, valtavan pitkällä urallaan”.

– Hänellä jos kenellä on jopa oikeuskin olla pykälän verran fanaattinen sillä hetkellä, kun teemme fundamentalistista uudistusta Suomessa, Kimmo Kiljunen sanoi Jukka Gustafssonista.

Paula Risikko vastasi heillä olevan Jukka Gustafssonin kanssa pitkä yhteinen historia Eduskuntatalossa ja heidän keskustelevan asioista paljon.

– Hänen ammattitaidossaan ei ole mitään vikaa, päinvastoin kunnioitan ja arvostan sitä. Mutta äsken kun hän väitti ettei ole tällaisesta asiasta puhunut mihin viittasitte, niin sehän ei pitänyt paikkaansa, vaan meillä valiokunnassa se oli, koska minä olen kaikki kätkenyt ne sydämeeni, Paula Risikko sanoi.

Gustafsson kommentoi asiaa itse hetken päästä todeten, että ”arvostamani valiokunnan puheenjohtaja sanoi vähän fanaattisuudesta”.

– En nyt toivoisi että siitä olisi kysymys, Jukka Gustafsson kommentoi.

Hän myönsi olevansa asiassa innostunut ja viittasi uudelleen muun muassa professorien näkemyksiin.

Paula Risikko totesi tämän jälkeen olevan ”älyllistä epärehellisyyttä kertoa että kaikki (valiokunnan kuulemat) olisivat olleet tämän (lakiesityksen) puolesta”.

– Se mikä erityisesti minua murehduttaa on se, että opettajat, rehtorit, koulutuksen johtajat ja he jotka ovat kädet savessa, niin he ovat tätä vastaan, Paula Risikko huomautti.

– Nyt pitää kuulla heitä, jotka tämän toimeenpanee.