Kansanedustaja poistaisi lääkeyhtiöiden patenttisuojan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kimmo Kiljusen mukaan koronarokotteiden tarve on yhtäläinen koko maailmassa.

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd.) kannattaa lääkeyhtiöiden patenttisuojan väliaikaista purkamista koronapandemian ajaksi.

Etelä-Afrikka ja Intia ovat tehneet Maailman Kauppajärjestössä (WTO) aloitteen, joka sallisi poikkeuksen patenttisuojaan, mikä puolestaan edesauttaisi rokotusten laajempaa saatavuutta. Aloite on saanut kannatusta etenkin kehitysmaiden keskuudessa. Aloitetta tukee myös useampi järjestö kuten Amnesty ja Lääkärit ilman rajoja.

Lähettämässään tiedotteessa Kiljunen sanoo toivovansa, että Suomi ja Euroopan unioni suhtautuisivat myönteisesti aloitteeseen.

– Rokotteiden tarve on yhtäläinen, sillä Covid-19-virus on globaali yhteinen haaste. Jotta me kaikki voimme olla turvassa virukselta, tulee rokotetta olla käytössä maailmanlaajuisesti mukaan lukien köyhimmät maat, Kiljunen sanoo.

Hänen mukaansa koronaviruspandemia ja kysymys rokotteiden saatavuudesta ovat osoittaneet, että julkisen ja yksityisen sektorin roolia lääke- ja rokotekehityksessä on hyvä tarkastella perusteellisemmin.

– Lisäksi kun julkista tukea annetaan lääke- ja rokotealan tutkimustyöhön, on tärkeää, että lääkeyhtiöt avoimesti kertovat tutkimus- ja kehitystyön kustannuksista sekä tekemästään tuotosta.