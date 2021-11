Kansanedustaja pienentämässä palkkiotaan 463 eurolla kuukaudessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskunnan kirjaston hallituksen jäsenet esittävät hallituksen lakkauttamista.

Eduskunnan kirjaston hallituksen kansanedustajajäsenet ovat laatineet tiistaina täysistuntoon tulevan lakialoitteen. Se kumoaisi kirjastosta annetun lain ja siihen liittyvän raskaaksi sanotun hallinnon.

Kirjaston hallitukseen kuuluvat kansanedustajista puheenjohtajana Pauli Kiuru (kok.) ja jäseninä Jari Koskela (ps.), Eeva-Johanna Eloranta (sd.), Pekka Aittakumpu (kesk.) ja Erkki Tuomioja (sd.).

Lakialoitteen hyväksymisen yksi yksityiskohta tarkoittaa, että kirjaston hallituksen toiminta loppuu. Edustajat esittävät siis oman toimintansa lopettamista.

– Byrokratia vähenee ja organisaatio virtaviivaistuu. Kirjaston hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvausta ja se poistuu jatkossa, Pauli Kiuru kertoo.

Käytännössä Pauli Kiuru on näin pienentämässä omaa palkkiotaan. Puheenjohtajuudesta maksetaan 463 euroa kuukaudessa.

Kiuru arvelee asian olevan kahdella tavalla poikkeuksellinen. Ensiksikin nyt ehkä hyväksytään opposition kansanedustajan lakialoite. Kiuru on aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja ja aloitetta tukevat kirjaston hallituksessa olevat hallituspuolueiden kansanedustajat. Toinen poikkeuksellisuus on, että edustaja omalla aloitteellaan pienentää palkkiotaan.

Valtiopäivien yhteydessä on toiminut kirjasto vuodesta 1872. Itsenäisenä kirjasto on toiminut vuodesta 1922. Tuolloin sen nimi muutettiin Valtion Keskuskirjastosta Eduskunnan Kirjastoksi. Se on toiminut ”kaikille avoimena oikeudellista, yhteiskunnallista ja eduskuntatietoa välittävänä kirjastona”.

Lakialoitteessa todetaan, että organisaatiouudistuksen toteutuessa ei ole enää tarkoituksenmukaista säilyttää eduskunnan kirjastosta annettua lakia. Tarvittava sääntely sisällytetään jatkossa eduskunnan kanslian ohjesääntöön.