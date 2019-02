Kansanedustaja paljasti jarrutuksen, eduskunta kuohahti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Outi Alanko-Kahiluoto kehotti vetämään sote-esityksen pois, niin olisi aikaa käsitellä hoitajamitoitusta.

Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto käytti eduskunnan välikysymyskeskustelussa keskiviikkoiltana puheenvuoron, joka sai täysistunnon hetkessä kuohumaan.

Outi Alanko-Kahiluoto sanoi seuraavasti:

– Ja kun ministeri (Annika) Saarikko kysyy, miten oppositio tai sosiaali- ja terveysvaliokunta aikoisi siis käsitellä tämän (hoitaja-) mitoituslain, millä ajalla, niin siihen on selkeä vastaus. Jos hallitus ymmärtää vetää pois tämän kelvottoman sote-esityksensä, meillä on kyllä aikaa käsitellä myös tämä mitoituslakiesitys. Ja toivon, että hallitus tulee järkiinsä ja näin tekee, Outi Alanko-Kahiluoto sanoi.

Hallituspuolueissa reagoitiin lujasti ja tuohtuneina. Ensimmäisenä ehti perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.).

– Äskeisessä puheenvuorossa tuli minusta tämän keskustelun yksi merkittävimpiä uutisia. Opposition suunnitelma tästä lakialoitteesta oli laadittu sitä varten, että ei ehdittäisi käsitellä sote-uudistusta, että hallitus vetäisi pois tämän tällä vaalikaudella noin kolme ja puoli vuotta valmistellun paketin – josta valiokunnan puheenjohtaja muistuttaa mainita, että te olette käyttäneet 400 tuntia aikaa sen käsittelyyn, Annika Saarikko sanoi.

Saarikko ihmetteli, että pitäisi jättää ”tämä kaikki tekemättä ja tehdään nyt nopeasti ilman vaikutusarvioita, ilman kuntien kuulemista, vanhuspalveluiden mitoitus”.

– Arvoisa puhemies! Minusta oli erittäin hienoa kuulla avointa puhetta oppositiolta, että tästä oli kysymys koko tässä esityksessä. Erittäin hienoa, että se tuli nyt ilmi osana tätä puheenvuoroa, Saarikko ironisoi.

Alanko-Kahiluoto sanoi väliin, että ministeri ylitulkitsi voimakkaasti.

Seuraavaksi keskustan Hannakaisa Heikkinen sanoi Alanko-Kahiluodon puhetta ”höpöhöpöpuheeksi”.

– Tämä oppositio, josta me tällä hetkellä saamme nauttia, on kaikin tavoin jarruttanut, tehnyt kaikkensa, ettei tätä uudistusta saada ajoissa vietyä eteenpäin. Ja sitten täällä puheenvuoroissa kerrotaan, että jos te tajuatte, hyvä hallitus, viedä tämän maakunta- ja sote-uudistuksen pois, niin me voimme tämän hoitajamitoituksen korjata ja sillä korjata vanhusten hoivan, Hannakaisa Heikkinen totesi.

”Vetoan ja pyydän”

Kokoomuksen Sari Sarkomaa sanoi, että oppositio tekee ”kovaa politiikkaa vaalien alla”.

– Meillä on todella iso riski, että me emme saa tätä tärkeää lakia eteenpäin. Minä nyt vetoan ja pyydän, että jalka pois jarrulta, vihreät ja muu oppositio. On tärkeää, että saamme lakiesityksiä vietyä eteenpäin, Sari Sarkomaa sanoi.

– Eduskuntaan ja parlamentarismiin kuuluu se, että jos hallitus tuo esityksen, niin silloin se on voitava säädyllisesti käsitellä eduskunnassa. Ja on todella tärkeää, että nyt sote-uudistus saadaan käsiteltyä.

Sarkomaan mukaan ”oli hyvä kuulla, mistä tässäkin välikysymyksessä oli kysymys. Te haluatte kaataa tärkeitä lakiesityksiä: sote-lakiesitys, vammaispalvelulaki, lastensuojelulaki”.

Ex-ministeri Juha Rehula (kesk.) sanoi olevansa hämmästynyt ja paljon enemmän kuin hämmästynyt.

– Teidän viestinne oli se, että tuossa slotti, johon tämä mitoitusasia voidaan laittaa, kunhan peruutatte jotakin sellaista, jota on tässä talossa eri kokoonpanoilla toistakymmentä vuotta yritetty tehdä, Juha Rehula sanoi.

– Te olette omalla toiminnallanne kaikin keinoin pyrkineet koko laajassa oppositiossa viivyttämään tätä hanketta. Te olette aiheuttaneet kentälle epävarmuutta, ja nyt viimeinen veto, toistaiseksi tälle illalle viimeinen veto on, että vetäkää esitys pois. Olen hämmästynyt ja todella huolissani parlamentarismin tilasta.

”Absurdia”

Outi Alanko-Kahiluoto täsmensi, että ”tämä sote-esitys tulee tekemään niin paljon pahaa Suomen sosiaali- ja terveysjärjestelmälle, että pidän sen kaatamista kyllä ensisijaisena poliittisena tavoitteena”.

Annika Saarikko sanoi, että ”kysymys ei ole näissä puheenvuoroissa, mitä käytiin läpi, siitä, mitä mieltä asiasta on, vaan tästä prosessista, tuleeko prosessista osa politiikkaa”.

– Minusta on suomalaisille vanhuksille aika väärin sanoa, että heitetään tämä valmistelu pois, vetäkää esitykset pois, annetaan epävarmuuden jatkua, Saarikko vetosi.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kalle Jokinen pyysi Sdp:ltä tietoa siitä, onko kyseessä heidänkin tärkein tavoitteensa.

– Oli kyllä hyvä kuulla tämä edustaja Outi Alanko-Kahiluodon kommentti siitä, mistä tässä on kysymys, eli tämä lakialoite vanhuspalvelujen parantamiseksi juontaa juurensa siitä, että sote-uudistus halutaan kaataa. Ja hän vielä kertoi, että se on hänen tärkein poliittinen tavoitteensa, kaataa sote-uudistus, Kalle Jokinen sanoi.

– Se on siinä mielessä absurdia, että nyt puhutaan vanhustenhuollon ongelmista, joita on ilmennyt niissä hoitolaitoksissa, ja siitä valvonnasta, miten niitä valvotaan, hän huomautti.