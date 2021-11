Kansanedustaja päätyi sarjakuvaan: Tämä meni pieleen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Heikki Vestmanin mukaan vihreiden kannat ovat heiluneet viikon aikana kuin korsi tuulessa.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman on nostanut esiin tuoreen Fingerpori-sarjakuvan, joka käsittelee ajankohtaista keskustelua Valko-Venäjän ja Puolan välisestä rajatilanteesta.

Sarjakuvassa ulkoministeriön puhujanpöntön takana seisova ja ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) muistuttava hahmo toteaa, että Suomi voi tarvittaessa sulkea rajansa väliaikaisesti. Vestman tulkitsee hevosen selässä ratsastavan hahmon esittävän itseään. Hahmo toistaa lausunnon, sanoo sen olevan kokoomuksen vaatimus ja tehostaa viestiään huutomerkeillä.

Heikki Vestman kiistää näkemyksen, jonka mukaan kokoomuksen ja hallituspuolueiden kannat olisivat asian suhteen identtisiä. Hän huomauttaa kokoomuksen vaatineen, että raja on voitava sulkea turvapaikanhaulta hybridioperaation kaltaisessa tilanteessa, jossa toinen valtio painostaisi Suomea käyttäen hyväksi siirtolaisia.

– Olemme sanoneet, että tämä vaatii lakimuutoksia ja kiireesti: nykylain perusteella kenellä tahansa on subjektiivinen oikeus marssia maahan sanomalla ”asylum”, turvapaikka. Tätä heikkoutta voidaan hybridioperaatiossa käyttää hyväksi. Suomen on kyettävä vastaamaan Liettuan ja Puolan kaltaiseen tilanteeseen samalla tavalla kuin nämä maat: keskeyttää turvapaikanhaku rajoilla tilapäisesti hätätilatoimivaltuutena, Heikki Vestman sanoo Verkkouutisille.

Vestmanin mukaan vihreiden vastuuministerien sekä puheenjohtajaa sijaistavan Iiris Suomelan kannat ovat olleet ”sinisilmäisiä, ristiriitaisia ja heiluneet viikon aikana kuin korsi tuulessa”.

– Se on selvää, että sisäministeri Maria Ohisalo on useamman kerran viikon aikana sanonut, ettei Suomen laki mahdollista rajan sulkemista turvapaikanhaulta hybridioperaationkaan tilanteessa, jossa toinen valtio painostaisi Suomea käyttäen hyväksi siirtolaisia. Ministerin mukaan ainakin yksi rajan ylityspaikka on nykylain mukaan jätettävä auki turvapaikanhaulle, Heikki Vestman sanoo.

Hän painottaa, että roistovaltion lailla käyttäytyvän Valko-Venäjän pyrkimys on aiheuttaa hajaannusta EUssa.

– Se tietää mitä tekee: iskee EU:n turvapaikkajärjestelmän heikkoon kohtaan ja haluaa eripuraa EU-maiden välillä rajakriisin ratkaisussa. Jos tämä heikko kohta tukitaan ja raja pidetään kiinni myös turvapaikanhaulta kuten Puola, Liettua ja Latvia ovat tehneet EU:n tuella, se tekee [presidentti Aljaksandr] Lukashenkan pyrkimykset tyhjiksi.

– Jos taas raja vastaavassa tilanteessa pidettäisiin auki turvapaikanhaulle, tulijoiden virta jatkuu Lähi-itään ja Afrikkaan saakka eikä lopu. Halukkaita tulijoita on tuhansia, kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia, Heikki Vestman toteaa.

