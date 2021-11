Kansanedustaja: Päästään lopultakin laittamaan ”valtion koiria” turkiksiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituspuolueissa syntyi heti eripuraa suden kannanhoidollisesta metsästyksestä.

Maa- ja metsätalousministeriö on aikeissa sallia suden kannanhoidollisen metsästyksen. Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan tappoluvan saisi 20 sutta.

Vihreät nousivat asiasta välittömästi takajaloilleen. Kansanedustaja Jenni Pitkon (vihr.) mukaan suden metsästys olisi luonto- ja tiedevastaista populismia.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalon mukaan maa- ja metsätalousministeriön tekemä esitys suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimisesta ”on suoraan sanoen pöyristyttävä!”

– Susi luokitellaan erittäin uhanalaiseksi eläimeksi Suomessa. Tätä asetusta ei tule missään nimessä saattaa voimaan. Susi kuuluu Suomen luontoon, hän tviittaa.

Myös ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) tyrmää metsästysaikeet.

– Vihreiden mielestä päätös on erittäin valitettava, emmekä kannata sitä, hän kirjoittaa blogissaan.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on asiasta toista mieltä.

– Ensi talvena päästään lopultakin laittamaan ”valtion koiria” turkiksiksi, kun suden kannanhoidollinen metsästys käynnistyy, Kärnä tviittaa.

Hän toteaa, että asetuksen antaa maa- ja metsätalousministeriö.

– Se on myös täsmälleen hallitusohjelman mukainen.

Tiedoteessaan Kärnä tylyttää Ohisaloa, Mikkosta ja Pitkoa näiden susipuheista.

– Ei näitä lausuntoja voi kuin hämmästellä. Tässä puhuvat tyypilliset kaupunkilaisvihreät, joilla ei ole maaseutuun mitään kosketusta. Suden kannanhoidollisen metsästyksen käynnistäminen on välttämätöntä koti- ja tuotantoeläinvahinkojen vähentämiseksi, maaseudun lasten turvallisuuden takaamiseksi ja luontevan ihmispelon palauttamiseksi Suomen susikantaan. Vihreiden kannattaisi vierailla vaikkapa Siikalatvalla, jossa lapsille on jaettu koulumatkoille kelloja susien karkottamiseksi. Tällainenkö on vihreä unelma maaseudusta, hän kysyy?

Ensi talvena päästään lopultakin laittamaan "valtion koiria" turkiksiksi kun suden kannanhoidollinen metsästys käynnistyy. 💪👌👊 https://t.co/IEn8nN6Cwd — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) November 1, 2021

Maa- ja metsätalousministeriön tekemä esitys suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimisesta on suoraan sanoen pöyristyttävä! Susi luokitellaan erittäin uhanalaiseksi eläimeksi Suomessa. Tätä asetusta ei tule missään nimessä saattaa voimaan. Susi kuuluu Suomen luontoon. — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) November 1, 2021

Voi kyynel. Asetuksen antaa maa- ja metsätalousministeriö. Se on myös täsmälleen hallitusohjelman mukainen. — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) November 1, 2021