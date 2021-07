Kansanedustaja olympiakylän järjestelyistä: Natsimenoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan kansanedustaja kritisoi Tokion olympiakylän nukkumisjärjestelyjä.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kritisoi voimakkaasti Tokion olympiakylään urheilijoille varattuja sänkyjä, jotka hänen mukaansa tulisi vaihtaa.

Sängyt on valmistettu kierrätettävästä pahvimateriaalista, jotka kestävät Iltalehden mukaan vain yhden ihmisen painon. Tarkoituksena on ollut tehdä niistä seksiin kelpaamattomia. Urheilijoille jaetaan kuitenkin kaikkiaan 150 000 kondomia, mikä sekin on vain kolmannes Rion olympialaisissa jaetusta määrästä.

– Vaikea kyllä ymmärtää, miksi olympiaurheilijat eivät saisi panna. Nuo kaikki sängyt pitäisi vaihtaa. Natsimenoa, Kärnä ihmettelee.

Vaikea kyllä ymmärtää, miksi olympiaurheilijat eivät saisi panna. Nuo kaikki sängyt pitäisi vaihtaa. Natsimenoa. https://t.co/Hsymuehgbc — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) July 17, 2021