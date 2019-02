Kansanedustaja näki itse: Näin hoivayhtiö voi laiminlyödä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eero Lehti kehottaa Esperi Caren hallitusta eroamaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Eero Lehti kertoo tästä löytyvässä Verkkouutisten jutussa perheensä kokemuksista Esperi Caren vanhustenhoidosta.

Eero Lehdellä on selvä näkemys siitä, miten vastaavia tilanteita on päässyt syntymään. Hän huomauttaa, että kunta on velvollinen valvomaan hoidon toteutumista.

– Kun kunnat – eivätkä muutkaan viranomaiset – eivät ole puuttuneet hoivayhtiöiden räikeisiinkään hoivan laiminlyönteihin, ovat hoivayhtiöt tehneet ylimmälle johdolle kannustavia palkkiojärjestelmiä, jotka ovat pohjautuneet vain kasvuun ja kannattavuuteen, ei laatuun, Eero Lehti sanoo.

– Tämän johdosta myös hoitajamitoituksessa on menty riman alta niin kauan, että siitä on tullut jo toimialan tapa.

Lehden mukaan myös Esperin hallitus kannustaessaan toimivaa johtoa asetti nuo seikat tavoitteekseen.

– Seurauksena on Esperin katastrofaalinen hoitokäytäntö, yrityksen arvon romahtaminen ja koko toimialan joutuminen pääomasijoittajien silmissä houkuttelevaksi rahantekokoneeksi, Lehti kuvailee.

– Esperin hallituksen olisi syytä ymmärtää tehdä oikea johtopäätös: erota, hän sanoo.

Eero Lehti ihmettelee keskustelua hoitajamitoituksesta. Hänen mukaansa vaadittu kategorinen 0,7 ei vaikuttaisi nykytilanteeseen juurikaan, koska jo tällä hetkellä keskimääräinen hoitajamitoitus on 0,65.

– Paljon olennaisempaa on, että kunkin hoivattavan kohdalla hoidon tarve määritellään riittävän tihein määräajoin, koska asiakkaan kunto saattaa muuttua.

– Nykyinen Sdp:n varapuheenjohtaja esitti pontevan välikysymyksen eduskunnassa vaatien 0,7 hoitajamitoitusta. Tampereella kaupunginhallituksessa hän oli ollut tiukasti 0,57 hoitajamitoituksen kannalla, mutta hyväksyi 0,56 Tampereen kaupungin normiksi. Aika kaksinaamaista ja härskiä politiikkaa valtakunnan tasolla.

