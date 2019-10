Kansanedustaja: Muistisairas voitava laittaa elektroniseen valvontaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Muistisairaudet ovat iso haaste tulevaisuuden Suomelle, sanoo kansanedustaja Marko Kilpi.

Kansanedustaja Marko Kilpi (kok.) on tehnyt lakialoitteen, jolla muistisairas henkilö voitaisiin määrätä elektroniseen valvontaan, jos on olemassa välitön vaara, että henkilö voi muistisairauden vuoksi saattaa itsensä alttiiksi vakavalle terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvalle vaaralle.

– Kotoaan ja hoitolaitoksista katoavat muistisairaat työllistävät viranomaisia ja aiheuttavat huolta omaisille ja hoitajille, sanoo Kilpi tiedotteessaan.

– Kun vanhus katoaa, todennäköisyys hänen löytämisekseen hengissä on jo kahden vuorokauden jälkeen pieni. Poliisin tilastoissa eivät näy ne tapaukset, joissa omaiset, naapurit tai hoitajat ovat löytäneet eksyneen omin neuvoin. Niiden tapausten määrää ei tiedä kukaan, hän jatkaa.

Kilven mukaan elektroninen valvonta lisää muistisairaan elämänlaatua ja turvallisuutta, sillä ilman valvontaa omasta kodista tulee vankila. Hänen mukaansa elektroninen valvonta käytännössä lisää itsemääräämisoikeutta, eikä niinkään vähennä sitä.

– On hyvä muistaa, että muistisairaita katoaa myös palveluyksiköistä, elektroninen valvonta helpottaa myös hoitohenkilöstön toimintaa, joka on usein aliresursoitua, Kilpi jatkaa.

Kilpi nostaa esiin sen, että tälläkin hetkellä on jo käytössä elektronisia apuvälineitä, joista on hyviä kokemuksia. Osassa hoitoyksiköitä muistisairailla on käytössä GPS-ranneke, johon voi soittaa ja jolla voidaan soittaa kotihoidon hälytyskeskukseen.

– Näin lisätään muistisairaan turvallisuutta, vähennetään omaisten huolta ja säästetään yhteiskunnan varoja, joita etsintöihin kuluu. Kadonneen muistisairaan etsinnöissä poliisin apuna voi olla muun muassa Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa ja helikoptereita, kertoo Kilpi.