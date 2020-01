Kansanedustaja MT:lle: Keskustalle ei ole lyöty kuoliniskua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Mikko Kärnä uskoo keskustan uuteen nousuun.

– Meidän poliittiset vastustajamme pyrkivät vahvistamaan käsitystä, että nyt on lyöty kepulle kuolinisku, mutta siinä he tulevat kyllä karvaasti pettymään. Ei missään tapauksessa ole, kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) sanoo Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on asettanut tavoitteeksi puolueen kannatuksen nostamisen 20 prosenttiin. Kärnä ei pidä tavoitetta mahdottomana.

– Keskusta on ollut suurempikin kuin 20 prosentin puolue, hän muistuttaa.

Kärnän mukaan keskusta ei oikein tällä hetkellä tiedä tai ei kykene kommunikoimaan äänestäjille, minkä takia se on olemassa. Hän arvelee, että äänestäjien on osin ollut vaikea ymmärtää, minkä takia keskusta on tässä hallituksessa.

– Viime hallituskaudella kritisoitiin, että tehdään liian oikeistolaista politiikkaa, nyt sanotaan, että tehdään liian vasemmistolaista politiikkaa.

Kärnä sanoo myös maailman ja politiikan tekemisen tapojen lisäksi muuttuneen.

– Keskusta ei ole kyennyt siinä muutoksessa pysymään aivan täysin mukana. Odotan isoja asioita uudelta puoluejohdolta, että osaavat ottaa sosiaalisen median haltuun ja osaavat ottaa myös tämän nykyaikaisen poliittisen kommunikaation haltuun. Täysi tuki tulee täältä ja omalta osaltani teen näiden asioiden kanssa parhaani, hän sanoo MT:lle.