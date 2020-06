Kansanedustaja: Miksi Pekka Haavisto kertoo toista kuin ulkoministeriö?

Sanna Antikainen vaatii selvyyttä siitä, mikä oli viranomaisten osuus suomalaisten paluussa al-Holista.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen

Suomeen al-Holin leiriltä saapuneiden kolmen naisen ja yhdeksän lapsen ryhmän paluusta.

Antikaisen mielestä ulkoministeriö ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ovat antaneet ristiriitaista tietoa asiasta.

Antikaisen mukaan ulkoministeriön alivaltiosihteeri Pekka Puustinen antoi ymmärtää sunnuntai-illan tiedotustilaisuudessa, että Suomeen saapuneet henkilöt olivat paenneet leiriltä ja saapuneet Turkkiin omatoimisesti. Alivaltiosihteerin mukaan ulkoministeriö auttoi perheitä matkustusasiakirjojen kanssa.

Samaan aikaan turkkilaiset tiedotusvälineet uutisoivat, että Turkki on karkottanut 12 vierastaistelijaa Suomeen evakuointilennolla. Asiasta tiedotti Turkin sisäministeriö.

Maanantaina ulkoministeri Pekka Haavisto myönsi, että Suomen viranomaiset ovat avustaneet perheitä Turkin rajan ylityksessä ja Turkissa heille on tehty normaalit matkustusasiakirjat. Haaviston mukaan Turkin viranomaisten kanssa on tehty läheistä yhteistyötä.

– Suomalaisviranomaisten osuuteen operaatiossa on saatava selvyys ja tästä on kerrottava sekä eduskunnalle että kansalle rehellisesti, kansanedustaja Sanna Antikainen vaatii tiedotteessa.

Valtiolle aiheutuvat kustannukset selvitettävä

Antikaisen mukaan epäselväksi jäi paitsi Suomen viranomaisten osuus operaatiossa, niin myös se, kenen maksettavaksi kulut jäävät.

– Alivaltiosihteeri Puustinen kertoi tiedotustilaisuudessa, että tulijat maksavat itse oman matkansa kulut. Asian selvittämiseksi olen tehnyt kirjallisen kysymyksen, jossa kysytään muun muassa sitä, paljonko tästä palautusoperaatiosta aiheutui Suomelle kustannuksia, Antikainen kertoo.

Kirjallisessa kysymyksessä kysytään myös, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin Suomi ryhtyy, jotta palanneet naiset eivät radikalisoisi lapsiaan ja mihin toimiin Suomi ryhtyy selvittääkseen palanneiden naisten mahdollisesti konfliktialueella tekemät rikokset ja saattaakseen heidät vastuuseen rikoksista.

Antikaisen mukaan Suomi auttoi naiset rajan yli ennen kuin paikallinen tuomioistuin ehti tutkia koko asiaa. Suojelupoliisi on arvioinut, että naiset todennäköisesti tulevat jatkamaan terroristista toimintaa Suomeen palattuaan.

– Suomi on tähän mennessä ollut harvinaisen hampaaton tuomitsemaan ketään terrorismirikoksista. Vaikuttaa myös siltä, että aktiivisuus tutkia näitä rikoksia ei ole kovin korkea. Tähän on tultava muutos, Suomen on tutkittava näiden jihadistien mahdollisesti jo tekemät hirmuteot sekä varmistettava, että he eivät pääse jatkamaan toimintaansa ja radikalisoimaan muita Suomessa, Antikainen linjaa.