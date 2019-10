Kansanedustaja metsästi pakettia neljästä eri osoitteesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Miten ikäihminen pystyy toimimaan vastaavassa tilanteessa?

Eduskunta käsitteli perjantaina täysistunnossa hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta. Asiakohta tarjosi varapuhemies Tuula Haataisen (sd.) estelyistä huolimatta kansanedustajille mahdollisuuden arvostella myös Postin palveluita ja johdon palkkioita.

PS:n kansanedustaja Leena Meri sanoi, että on puututtava postilähetysten ajanmukaiseen toimimiseen.

– Voin kertoa tässä esimerkin siitä, kuinka itse kaksi päivää pyydystin pakettia. Kävin neljässä eri osoitteessa, Leena Meri kertoi istunnossa.

– Siinä postiosoituslähetyksessä, joka tuli tekstiviestissä, oli kaksi eri osoitetta. Kävin niissä molemmissa. He eivät tienneet missä se paketti on.

– No onneksi minulla on auto ja olen terve, ja minulla on varaa liikkua. Mutta mietin siinä – oli äitikin toisella reissulla mukana, ja sanoin äidilleni että miten joku ikäihminen minun tilanteessani toimii, Meri ihmetteli.

Hyvinkäällä kahden tunnin ajan paketin perässä autoillut Meri kertoi löytäneensä yhden toimipisteen seinästä lopulta puhelinnumeron.

– Neljännestä paikasta minä sen paketin löysin. Miten hän olisi toiminut? Ei näe kunnolla.