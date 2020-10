Kansanedustaja: Maski synnytyksen aikana hurja ajatus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Synnytyssairaaloissa on otettu käyttöön uusia rajoituksia ja suosituksia.

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö on jättänyt kirjallisen kysymyksen synnytyssairaaloiden koronatoimista ja synnyttäjien tukemisesta.

Koronatilanteen kehittyessä huonompaan suuntaan myös synnytyssairaaloissa on otettu käyttöön uusia rajoituksia ja suosituksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella uutena toimenpiteenä on annettu suosituksia kirurgisen suu-nenäsuojuksen käytöstä synnytyksissä.

Ohjeiden mukaan tukihenkilön ja doulan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta koko sairaalassa olonsa ajan. Myös synnyttäjille suositellaan kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttöä koko sairaalassa olon ajan, jos se on voinnin puolesta mahdollista.

– Maskia suositellaan käytettäväksi myös synnytyksen aikana. Tämä on aika hurja ajatus. Vaikka kyseessä on vain suositus, joutuvat synnyttäjät nyt punnitsemaan sen noudattamisen vaikutuksia esimerkiksi kivunlievitykseen ja hapenottokykyyn, Hyrkkö toteaa tiedotteessa.

– Synnyttäjiä ei tule painostaa maskin käyttöön missään tilanteessa, mutta varsinkaan silloin, jos on pienintäkään syytä epäillä sen uhkaavan synnyttäjän hyvinvointia ja synnytyksen sujumista. Luotan kyllä, että ammattitaitoinen henkilökunta käsittelee suosituksia tarvittavalla herkkyydellä, Hyrkkö sanoo.

Synnytyssairaaloiden rajoitusten tavoite on suojella terveydenhuollon henkilökuntaa ja synnyttäjiä koronavirustartunnoilta. Laajempia perusteluita valittujen suositusten taustalla on avattu melko niukasti. Hyrkkö kiinnittää huomiota myös mahdolliseen tuentarpeen lisääntymiseen.

– Koronaviruksen leviämisen estämiseksi on tietenkin tehtävä kaikki tarpeellinen. Suositukset ovat kuitenkin herättäneet raskaana olevissa ihmisissä paljon huolta ja siksi perusteluita niiden taustalla olisi tärkeää avata nykyistä läpinäkyvämmin.

– Synnytyspelot ja henkisen tuen tarve voivat lisääntyä uusien suositusten myötä. Jotta vauvat ja perheet saavat hyvän alun elämälleen, on syytä varautua kaikin keinoin tukemaan synnyttäjiä ja heidän läheisiään ennen synnytystä, synnytyksen aikana ja myös synnytyksen jälkeen, Hyrkkö sanoo.

Hyrkkö itse sai esikoisensa maaliskuussa, kun osa synnytyssairaaloiden koronarajoituksista oli otettu käyttöön. Tällä hetkellä terveen tukihenkilön läsnäolo on yhä mahdollista synnytyksen käynnistyksen ja itse synnytyksen aikana.

– Tukihenkilön mukanaolo on tärkeää synnyttäjien henkisen tuen ja turvallisuudentunteen näkökulmasta. Läsnäolo ainutlaatuisella syntymän hetkellä on merkityksellistä myös lapsen toiselle vanhemmalle. Siksi tästä mahdollisuudesta on pidettävä kiinni mahdollisimman pitkään, Hyrkkö sanoo.

Kirjallisen kysymyksen allekirjoittivat myös vihreiden kansanedustajat Sofia Virta ja Iiris Suomela.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten varmistetaan, että synnyttäjien ja heidän läheistensä fyysinen ja henkinen hyvinvointi turvataan ennen synnytystä, synnytyksen aikana ja synnytyksen jälkeen myös koronarajoitusten aikana?