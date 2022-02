Kansanedustaja maatalouskriisistä: Ruokaketju on rikki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Peter Östman vaatii pelastamaan suomalaisen maatalouden.

Kansanedustaja Peter Östman (kd.) aikoo ehdottaa eduskunnalle ajankohtaiskeskustelua maatalouden kustannuskriisistä ja maatalouspolitiikan suunnasta. Hän kerää parhaillaan allekirjoittajia keskustelualoitteeseen.

– Akuutti sähkön, polttonesteiden ja lannoitteiden sekä muiden tuotantopanosten hinnannousu on nostanut kustannuksia, mutta tuottajahinnoissa nousu ei näy. Samaan aikaan kauppa tahkoaa ennätystuloksia. Ruokaketju on rikki, Östman toteaa tiedotteessaan.

– Kyllä tässä nousee tunteet pintaan, kun puhutaan kauniita sanoja maaseudun kehittämisestä ja ympäristöteknologiaan investoimisesta, kun samaan aikaan viljelijät miettivät, millä ruokkivat eläimet ja mitkä ovat sato-odotukset, kun lannoitteissa on jouduttu säästämään. Kustannustennousu on ollut katastrofaalista, maa- ja metsätalousvaliokunnassa istuva Östman varoittaa.

Hän muistuttaa, että monilla tiloilla kustannuskriisi on akuutti.

– Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen lihavaliokunta arvioi taannoin, että merkittävä osa lihatiloista lopettaa tai on lopettanut tuotannon kustannuskriisin vuoksi, ja suurelta osalta lihatiloja loppuu raha ja rahoituskelpoisuus kesään mennessä. Lihantuotanto tippuu nopeammin kuin lihan kulutus.

Östmanin mukaan se tarkoittaa, että yhä suurempi osa Suomessa myytävästä lihasta on tulevaisuudessa ulkomaista.

– Maatalouden kriisi on väistämättä kansallinen ruokakriisi, jollaiseen meillä ei ole varaa. Ilmastonmuutoksen edetessä ja maailmanpolitiikan jännitteiden kiristyessä meidän on yhä päättäväisemmin pidettävä kiinni kotimaisesta ruoantuotannosta. Toimeen on tartuttava nyt, ettei ennustettu tilojen konkurssiaalto toteudu, hän vaatii.