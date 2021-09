Kansanedustaja maahanmuutosta: Tämä haaste pitää myöntää

Peter Östmanin mukaan kaikki maahanmuuttajat eivät välttämättä halua kotoutua.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman toivoo avointa keskustelua maahanmuuton ja kotoutumisen haasteista.

– Maahanmuuttajaryhmien välillä on kotoutumisessa eroja. Tämä haaste on tunnustettava. On ilmiselvää, etteivät kaikki halua kotoutua samalla tavalla, eivätkä kaikki kykene oppimaan uutta kieltä yhtä hyvin. Lopulta kyse on aina yksilöistä. Tosiasiat myöntämällä voimme puuttua oikeisiin asioihin ja auttaa jokaista Suomeen tulevaa paremmin löytämään paikkansa, Östman kirjoittaa Ilkka-Pohjalaisessa.

Kansanedustajan mukaan maahanmuuttajat on saatava nopeasti työelämään.

– Motivaatio integroitua uuteen yhteiskuntaan on usein korkealla heti saapumisen jälkeen. Jos tarttumapintaa työelämään ei saa nopeasti, motivaatio voi lopahtaa. Mitä pidempään työttömyys jatkuu, sitä vaikeampaa työllistyminen voi olla, Östman kirjoittaa.

Kielitaito on hänen mukaansa avain työmarkkinoille.

– Kotoutumiskoulutuksessa kielitaidon tavoitetasoon yltää vain joka kolmas osallistuja.

Östman muistuttaa, että kristillisdemokraatit on esittänyt työmarkkinatukeen pohjoismaiseen tapaan kielilisää. Taloudellinen hyöty kannustaa hänen mukaansa nopeaan kielenoppimiseen.

– Pahimmillaan sosiaaliturvajärjestelmä voi edesauttaa maahanmuuttajien syrjäytymistä työelämästä, hän toteaa.