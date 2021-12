Kansanedustaja: Laittomasti maassa olevat on saatava poistettua maasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Heikki Vestman tyrmää sisäministerin linjauksen jatkaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maassaolon laillistamista.

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan hallintovaliokunnan jäsen Heikki Vestman tyrmää tiedotteessaan sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) päätöksen jatkaa hanketta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden eli laittomasti maassa olevien oleskelun laillistamiseksi.

– Vihreä sisäministeri jatkaa ideologista hanketta, jossa tuhannet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ja laittomasti maahan jääneet eli järjestelmän väärinkäyttäjät aiotaan palkita oleskeluluvalla. Valmiiksi rikkinäisestä asylum-järjestelmästähän katoaisi uskottavuuden rippeetkin. Hanke on oikeusvaltion kannalta laajemminkin ongelmallinen. Tunnollinen suomalainen voi kysyä, mitä viranomaispäätöksiä ja tuomioistuinratkaisuja hän saa jättää halutessaan noudattamatta, Heikki Vestman sanoo.

Sisäministeriön hanketta on vastustanu myös muun muassa maahanmuuttoviraston entinen ylijohtaja Jorma Vuorio.

– Sen sijaan, että laittomasta oleskelusta tehdään laillista ja kannustetaan siten uusia elintasosiirtolaisia hakeutumaan Suomeen, hallituksen pitäisi kääntää joka kivi, jotta laittomasti maassa olevat saadaan vihdoin karkotettua ja poistettua maasta. Keinoja on. Me kokoomuksessa olemme vaatineet muun muassa, että Suomen taloudellinen tuki kolmansille maille kuten Irakille on ehdollistettava sille, että maa vastaanottaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet kansalaisensa, Vestman toteaa.

Ongelmana on hänen mukaansa myös toistuva uusintahakemusten tekeminen.

– Perusteettomat uusintahakemukset ovat jälleen selkeä osoitus turvapaikkajärjestelmän hyväksikäytöstä. Uusintahakemusten tehtailulle on kyettävä pistämään stoppi. Nythän systeemi viestii, että turvapaikan voi saada lopulta, jos keksii uskottavimmat tarinat. En pidä hyväksyttävänä myöskään niin sanottua kaistanvaihtoa, jossa oleskeluluvan perustetta muutetaan kansainvälisestä suojelusta esimerkiksi työperäiseksi, kun ensimmäinen peruste ei mene läpi. Ruotsissa on herätty kaistanvaihdon ongelmiin, kuten lumetyöpaikasta maksamiseen.

– SDP ja keskusta voivat mediassa kritisoida vihreän ministerin toimintaa, mutta nehän ovat itse hyväksyneet alun perin valmistelun ja antavat yhä sen jatkua. Jos asia olisi muille hallituspuolueille tärkeä, ne pysäyttäisivät valmistelun. SDP ja keskusta ovat ankarassa vastuussa siitä, että vihreiden toistuva vaarallinen häröily isänmaan asioilla sallitaan, Vestman huomauttaa.

Kokoomusedustaja muistuttaa koko hallituksen kieltäytyneen vihreiden johdolla vastikään opposition vaatimuksesta säätää hätätilapykälä, jolla rajalla tapahtuva turvapaikanhaku voitaisiin keskeyttää kansallisen turvallisuuden ollessa uhattuna hybridioperaation vuoksi.

– (Sanna) Marinin hallitus näyttää siunaavan lopulta sisäministeripuolueen linjan, jossa jokaisella maailman ihmisellä pitäisi olla subjektiivinen oikeus paitsi tulla maahamme – silloinkin kun se uhkaa kansallista turvallisuutta – myös jäädä maahamme perusteetta.