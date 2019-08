Kansanedustaja: Lääkäreille julkisen sektorin työvelvoite

Kansanedustaja vaatii valmistuville lääkäreille julkisen sektorin työvelvoitetta.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) vaatii, että valmistuville lääkäreille asetetaan velvollisuus työskennellä valtion heille osoittamassa terveyskeskuksessa tai sairaalassa kolme vuotta valmistumisensa jälkeen.

Mikäli lääkäri kieltäytyy, täytyisi hänen maksaa koulutuksensa hinta takaisin valtiolle.

– Tällainen järjestelmä on jo käytössä esimerkiksi upseerikoulutuksessa, joten on aivan mahdollista soveltaa sitä myös lääkäreihin. Lääkäreiden koulutus on kallista ja koska yhteiskunta maksaa sen, on sillä myös oikeus vaatia siitä jotain vastineeksi.

Lääkäriliitto vastustaa ajatusta ja väittää, että erikoislääkärikoulutukseen sisältyvä yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakso ajaisi saman asian.

Kärnän mukaan nuorten lääkäreiden työvelvoite olisi helppo ja nopea tapa ratkaista lääkäripula kaikissa Suomen kunnissa. Hän toivoo, että sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistäisivät asiasta selvityksen ensi tilassa.

– Monet pienet kunnat joutuvat nykyisellään turvautumaan kieltä osaamattomaan ulkolaiseen keikkatyövoimaan, koska lääkärit lähtevät kalliin koulutuksen saatuaan yksityiselle sektorille, joka maksaa heille parempaa palkkaa. Ei se näin voi olla, hän sanoo.