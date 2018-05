Kansanedustaja kysyi kätilöiden puhelinnumeroita pääministeriltä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juhana Vartiaisen mukaan eduskunnan kahvilassa kollegat kyllä muuttuvat ihan järkeviksi.

Nuorten työehdoista tehdyn välikysymyksen eduskuntadebatissa tiistaina kokoomuksen Arto Satonen osoitti, etteivät välikysymykseen lähteneen opposition osankaan rivit ole yhtenäiset. Hän siteerasi vihreiden Antero Vartiaa ja Sdp:n Ville Skinnaria.

– Nyt kyse on siitä, että autetaan vielä niitä, jotka eivät ole päässeet vielä mukaan (työelämään). Oppositiosta on kuultu toisenkinlaisia ääniä, Arto Satonen sanoi.

– Jos katsotte mitä Osmo Soininvaara on kirjoittanut blogissaan, tai mitä Antero Vartia on todennut twitterissä irtisanomisen helpottamisesta. Hän sanoo näin: ”Aion antaa hallitukselle täyden tuen tämän läpi viemiseksi. Kyse on heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeudesta päästä töihin”.

– Myös Sdp voisi ottaa samasta asiasta kunnian, koska teidän varapuheenjohtajanne Ville Skinnari sanoi jo viime elokuussa: ”Irtisanomisen helpottaminen pienissä yrityksissä parantaisi työllisyyttä”.

Sinisten puoluesihteeri Matti Torvisen mukaan syrjintälain säätäminen ei ole oikeusvaltiossa edes mahdollista. Hän kertoi olleensa itsekin työttömänä.

Vasemmistoliiton Jari Myllykoski halusi kysyä pääministeriltä.

– Voisitteko antaa ne kahden kätilön puhelinnumerot minulle? Voisin soittaa heille, jotta he tulisivat nyt meitä auttamaan tänne, jotta hallitus voisi perääntyä tästä epätasa-arvoisesta ja vastenmielisestä hankkeesta, jotka vievät nuoria naisia vielä huonompaan asemaan kuin mitä he nyt ovat pätkätöidensä arjessa, Jari Myllykoski sanoi.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kalle Jokisen mielestä opposition kannanotot ja näkemykset nuorten työllistämisestä tuntuvat ”kuin olisi Tylypahkassa ollut ja ankeuttajat voimissaan. Niin ankeaa viestiä nuorille se on, että ikään kuin oltaisiin heikentämässä nuorten työehtoja – siitä ei ole kysymys”.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan kyse on nuorten asemaa vakavasti heikentävästä ja epävarmuutta lisäävästä esityksestä.

– Tämä on heikennys. Edustaja Jokinen, kannattaa todeta se että tämä on heikennys nuorten ihmisten työsuhdeturvaan. Sillä tavalla sitä pitää käsitellä, Antti Rinne sanoi.

50 prosentin työttömyys

Kokoomuksen Juhana Vartiainen toivoi muistettavan, ettei hallitus ole työsuhteiden osapuoli. Hänen mukaansa vasemmiston retoriikan perusteella työehtoja parannettaisiin, kun kiellettäisiin kaikki muut kuin vakituiset työsuhteet vähintään 5 000 euron palkalla.

– Sen jälkeen meillä olisi työttömyys ehkä 50 prosenttia, Juhana Vartiainen arveli.

– Miksi tällaista teeskentelyä? Kun me olemme tuolla kahvilan puolella, tekin muututte taas ihan järkeviksi kahdenkeskisissä keskusteluissa, ja voidaan keskustella työmarkkinoista, Vartiainen valitteli.

Sdp:n Joona Räsänen ihmetteli, että syrjintä on kokoomuksen mielestä ”positiivista erityiskohtelua”.

Kokoomuksen Timo Heinosen mielestä työtä haluavat työttömät kuuntelevat vastakkainasettelevaa keskustelua surullisina.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen mukaan Juhana Vartiaiselle tuli ilmeisesti päiväunien aika, kun hän ei ollut enää paikalla Arhinmäen saatua myöhemmin puheenvuoron.

Kristillisdemokraattien Peter Östmanin mukaan rekrytoiva pienyrittäjä haluaa ihmisen töihin, ei irtisanottavaksi.

”Verotatte henkihieveriin”

Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo ihmetteli Sdp:n Antti Rinnettä, joka on Orpon mukaan puhunut yritysten verojen kiristämisestä sadoilla miljoonilla euroilla. Orpon mukaan nykyinen talouskehitys on parasta lupausta nuorille.

– Millä sellaiset yritykset, jotka te verotatte henkihieveriin, palkkaavat yhtään ketään?Ja tämä osoittaa koko teidän oman työllisyyspolitiikkanne tyhjyyden. Te haluatte pilata kilpailukyvyn ja yritysten kyvyn menestyä, on sitten nuori tai vanhempi ihminen, Petteri Orpo sanoi Rinteelle.

Antti Rinne vastasi, että he näkevät hallituksen esityksessä isoja riskejä ja puutteita suhteessa nuorten tulevaisuuteen.

– Te nostitte itse esille jokin aika sitten, että syntyvyys on Suomessa alentunut merkittävästi ja toitte esille, että pitää tehdä kaikkensa. Nyt te teette kaikkenne, väärään suuntaan. Te heikennätte vakautta ja ennakoitavuutta, lisäätte epäluottamusta, Antti Rinne syytti.

