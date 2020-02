Kansanedustaja kuoli koronavirukseen Iranissa, varapresidentilläkin tartunta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasta valittu kansanedustaja sai diagnoosin vain päiviä ennen kuolemaansa.

Iranilainen kansanedustaja Mohammad Ali Ramazani Dastak on menehtynyt COVID-19 -koronavirukseen. Asiasta kertovan Independentin mukaan Dastak valittiin parlamenttiin viime viikolla. Hän menehtyi lauantaina aamulla sairaalassa. Kansanedustaja oli saanut koronadiagnoosin vain päiviä aiemmin.

New York Timesin mukaan ainakin seitsemän iranilaispäättäjää on sairastunut koronavirukseen. Heidän joukossaan on muun muassa maan varapresidentti ja apulaisterveysministeri.

Iranissa on esitetty väitteitä koronatartuntojen peittelystä. Virallisesti vahvistettuja tapauksia on alle 600 ja kuolleita 43. BBC:n lähteiden mukaan kuolleita oli kuitenkin jo perjantaina todellisuudessa ainakin 210.