Kansanedustaja Krista Kiurulle: Hallituksen kovasydämisyys on jäätävää

Antero Laukkanen ihmettelee, että hallitus jätti jälleen ruoka-apua antavat järjestöt ilman tukea.

– Ministeri Krista Kiurulla (sd.) on erikoinen näkemys ruoka-avusta. Vuodesta toiseen hän siirtää samaa kahden miljoonan euron määrärahaa seuraavalle vuodelle. Luuleeko ministeri tosiaan, että vatsat täyttyvät määrärahoja siirtämällä, kysyy eduskunnan Köyhyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antero Laukkanen (kd.).

Hän sanoo tiedotteessaan, että tätä näytelmää on toistettu jo kolme vuotta, ja jälleen torstain kyselytunnilla Krista Kiuru totesi, että jakamatta jäänyt määräraha maksetaan vuonna 2022.

– Tämä on aivan käsittämätöntä, jatkaa Laukkanen.

Eduskunta on jo vuosina 2019 ja 2020 edellyttänyt, että ruoka-apuavustus on saatava kestävälle pohjalle, sosiaali- ja terveysministerin vuosittaisiin budjettivaroihin.

– Näyttää siltä, että tämä vihervasemmisto hallitus on jättänyt köyhät täysin oman onnensa varaan. Vuoden 2022 talousarvioesityksessä on yli 1100 sivua, ja siinä on mainittu sana köyhä vain yhden kerran ja sekin on kehitysyhteistyöosiossa. Sanaa ruoka-apu ei ole koko esityksessä ja koko ruoka-apuosio on poistettu. Ihmettelen, eikö tämä tilanne vaivaa edes ministeri (Maria) Ohisaloa (vihr.), joka on köyhyystutkija, kysyy Laukkanen.

– Samaan aikaan leipäjonoissa olevien määrä on hurjassa kasvussa. Hallituksen kovasydämisyys on jäätävää, hän jatkaa.