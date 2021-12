HUS:n ex-johtaja vuorokauden koronaennätyksestä: Keväällä tämä oli viikon määrä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aki Lindénin mukaan nyt on pakko rajoittaa kontaktit minimiin.

SDP:n kansanedustaja ja entinen HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén on erittäin huolissaan keskiviikkona raportoidusta ennätysmäärästä koronavirustartuntoja.

– Tämän päivän (15.12.) uusien #korona tartuntojen määrä – yli 2200 – on tyrmäävä, keväällä ”pahassa tilanteessa” tämä oli koko viikon määrä. Nyt on pakko rajoittaa kontaktit minimiin, tartuntoja tulee vain kontakteissa, Lindén tviittaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on vahvistanut 2 225 uutta koronavirustartuntaa eli enemmän kuin kertaakaan yksittäisenä päivänä pandemian aikana. Mukana on poikkeuksellisesti myös keskiviikkoaamun tapauksia, joten torstain luku on vastaavasti pienempi.

Uusia infektioita on todettu viimeisten kahden viikon aikana 21 150 kappaletta eli 9 368 enemmän kuin edeltävien 14 vuorokauden aikana.

Sairaalahoidossa on 314 koronapotilasta, joista 46 on tehohoidossa.

Omikronmuunnoksen arvioidaan leviävän tällä hetkellä räjähdysmäisesti pääkaupunkiseudulla. Helsingin Sanomien mukaan omikrontapauksia ja -epäilyjä oli viime viikolla 6–7 prosenttia, mutta tällä viikolla jo 25 prosenttia.

