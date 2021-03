Kansanedustaja kertoo unettoman yön tuskasta: Hukkasi vihkisormuksensa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mats Löfström tunsi olevansa epäonnistunut.

Ahvenanmaalainen kansanedustaja Mats Löfström kertoo Hufvudstadsbladetin kolumnissaan itseään syvästi järkyttäneestä päivästä. Hän nimittäin hukkasi vihkisormuksensa.

– Kolme viikkoa sitten tapahtui jotain, joka teki minut hyvin surulliseksi. Kymmenen tuntia eduskuntatalolla kestäneen tapaamisen jälkeen kiirehdin kohti päivän viimeistä kokousta talon ulkopuolelle. Sää on kamala ja pakkastakin on muutama astetta, Mats Löfström kirjoittaa.

Löfström kertoo, että hänen puhelimensa soi ja hänen oli vastatakseen riuhtaistava käsistään rukkaset pois.

– Muutamaa sekuntia myöhemmin tunnen, että vihkisormustani ei enää ollut sormessani. Sen täytyi lähteä siinä vaiheessa, kun repäsin rukkaset.

Löfström kertoo tunteneensa paniikkia. Hän keskeytti puhelun ja aloitti sormuksen etsimisen. Etsintää vaikeutti, että kello oli puoli kuusi illalla ja kadulla oli pimeää. Hän ei löytänyt sormusta ja mietti, olisiko voinut hukata sen aiemmin.

Edustaja kertoo palanneensa uudelleenkin etsimään sormusta kadulta, muttei löytänyt sitä. Lopulta hän luovutti.

– Vihkisormuksen menettäminen ei ole hauskaa. Ei siksi, että uuden hankkiminen maksaa vaan siksi, että siihen liittyy niin paljon muistoja. Häät, häämatka ja paljon muuta. Tunnearvo on sata kertaa suurempi kuin rahallinen arvo. Ja nyt se oli kadonnut.

Mats Löfström lopulta kertoi hukatusta sormuksesta vaimolleen. Kirjoituksen mukaan vaimo ei ottanut asiaa yhtä raskaasti kuin Löfström itse.

– Makasin yöllä sängyssä unettomana ja tunsin itseni epäonnistuneeksi. Ajatukseni eivät rauhoittuneet ja mietin, löytäisinkö sitä koskaan.

Seuraavana päivänä hän sai sähköpostiviestin henkilöltä, joka oli löytänyt sormuksen ja googlannut siihen kaiverretun vihkiparin nimen.

Viesti oli henkilöltä, jonka Löfström tunsi entuudestaan. He sopivat tapaamisen ja sormuksen löytäjä kertoi kuinka löysi kadulta sattumalta sormuksen, googlasi siihen kaiverretun nimen ja ymmärsi, että sormus on Löfströmin.

– Edellisen päivän epäonnistuminen korvattiin uskomattomalla onnella.

Hänen mukaansa tapaus osoittaa, että usko hyviin ihmisiin ei ole mennyttä. Löfström antaa myös vinkin aviopareille.

– Jokainen, joka on harkinnut vihkisormukseen nimen kaiverrusta, tee niin. Se, jonka mielestä maailma on pieni, se on.