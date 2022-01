Kansanedustaja kertoo koronastaan: Voimakas ahdistava tunne

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mika Niikon mukaan hänen oireensa laajenivat keuhkoihin.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) kertoo saamastaan koronavirustartunnasta Facebookissa. Hän sanoo toipuneensa hyvin.

– Jäljellä on lievää yskää ja väsymystä. Olen vielä pari päivää karanteenissa ja palaan töihin eduskuntaan perjantaina mikäli olen täysin parantunut. Kiitos kaikille rukouksista ja tuen ilmaisuista!, Mika Niikko kirjoittaa.

Niikko sai tartunnan joulun alla.

– Jo muutaman päivän päästä kuumeen ja yskän lisäksi oireet laajeni keuhkoihin aiheuttaen voimakkaan ahdistavan tunteen. Lääkäreiden ensimmäinen ohje oli sairastaa kotona niin kauan kuin mahdollista ja hoitaa tautia kuten flunssaa.

– Pyydettiin kääntymään ensiavun puoleen, mikäli hapensaanti tai kunto meinaa romahtaa. Hengittäminen kävi vaikeaksi, eivätkä mitkään omahoitotoimet lieventäneet oireita, hän kuvailee.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman kirjoitti maanantaina Facebookissa, että hänen sunnuntaina kertomansa oireet on vahvistettu koronatartunnaksi. Östman on 12. kansanedustaja, jonka koronatartunnasta on kerrottu.