Kansanedustaja kertoo koronastaan: Kuume sahaavaa kuin malariassa

Tom Packalén kertoo hänellä olleen ainakin tiistaina oireeton päivä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalénin saama koronavirustartunta aiheutti viime ja tällä viikolla eduskunnassa mittavia toimia. Kotona toipuva kansanedustaja on nyt julkaissut Facebookissa päivityksiä sairautensa etenemisestä.

Tom Packalén on sanonut saaneensa tartunnan lauantaina 10.10.2020 pidetystä yksityistilaisuudesta. Eduskunnassa hän oli vielä keskiviikkona 14.10., kunnes meni koronatestiin torstaina 15.10.

Packalén sanoo ensi oireidensa tulleen perjantaina 16.10.2020. Tuosta päivämäärästä hän on aloittanut näin kuuluvat koronapäivityksensä:

* Päivä 1 perjantai (16.10.): Lievää flunssaa, nenä alkoi vähän valumaan.

* Päivä 2 lauantai (17.10.): Lievää flunssaa.

* Päivä 3 sunnuntai (18.10.): Välillä lämpöä, mutta välillä ei ja silloin ihan kunnossa!

* Päivä 4 maanantai (19.10.): Ensimmäisen kerran kuumetta ja silloin veto aivan poissa. Kuume on merkillisen sahaavaa kuin malariassa, välillä on ja välillä taas kunnossa. Pahin päivä tähän mennessä, eli ensimmäinen päivä kun sanoisin että on oikeasti kipeänä.

* Päivä 5 tiistai (20.10.): Vähän lihassärkyä ja väsymystä, mutta ei ainakaan vielä kuumetta. Tämä päivä kertonee paljon jatkosta.

* Päivä 6 keskiviikko (21.10. noin kello 12): Eilen ensimmäinen oireeton päivä ja tänään sama tuntuu jatkuvan. Lihassärkykin loppunut, eli olikohan se nyt tässä, vai voiko vielä tulla jotain?

Kansanedustajan mukaan hänen maku- ja hajuaistinsa ovat olleet tallella.

Maanantaina 19.10. Tom Packalén sanoi MTV:lle olonsa olevan erittäin hyvä ja että ”vähän on välillä nenä valunut ja ehkä pientä lämpöä voinut olla. Kunnon kuumetta ei ole ollut”.