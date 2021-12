Kansanedustaja kehuu ydinvoimaa – vain yksi hanke saa moitteita

RKP:n Anders Adlercreutz siirtyi kannattamaan ydinvoimaa.

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo siirtyneensä ydinvoiman kannattajaksi. Hänen mukaansa energiatuotanto käy läpi murrosta, ja käsitys ilmastonmuutoksen torjuntakeinoista on eri tänään kuin mitä se oli kymmenen vuotta sitten.

– Minäkin olen muuttanut kantaani. Ydinvoima on vieläkin uuden kapasiteetin rakentamista pohtivalle kallein mahdollinen ratkaisu, mutta sillä on muita hyviä ominaisuuksia. Ja ilmastokysymys ajaa monen muun näkökulman ohi, Adlercreutz kirjoittaa Twitterissä.

Hän pitää selvänä, että ydinvoima tulee olemaan merkittävä osa Suomen energiatuotantoa vielä pitkään. Merkitys kasvaa, jos pienikokoiset modulaariset ydinvoimalat otetaan käyttöön.

– Energiaomavaraisuus on myös tärkeä näkökulma. Energialla on turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia. Siksi on selvä, että EU:n pitää mahdollisimman nopeasti vähentää riippuvuuttaan maakaasusta.

Adlercreutz arvelee, että jos Olkiluodon kolmosreaktorin kustannukset ja hidas eteneminen olisivat olleet tiedossa, rakennuttajat eivät ehkä olisi ryhtyneet hankkeeseen. Pyhäjoelle rakennettava Fennovoiman ydinvoimala, jonka toimittaa venäläinen Rosatom, ei saa häneltä ymmärrystä.

– Fennovoima on vieläkin huono hanke niin sidonnaisuuksiensa kuin sijaintinsa puolesta. Se kapasiteetti olisi pitänyt rakentaa Loviisaan.

Loviisassa sijaitsevat Fortumin kaksi ydinreaktoria.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ja entinen puheenjohtaja Ville Niinistö ovat myös kehuneet Olkiluodon kolmosreaktorin käynnistymistä. Tämä on herättänyt huomiota, koska vihreät vastusti vuosikymmenien ajan ydinvoimaa. Adlercreutzin mielestä keskustelu asian ympärillä on ollut ”erikoista”.

Energiatuotanto on murroksessa ja käsitys ilmastonmuutoksen torjuntakeinoista on eri tänään kuin mitä se oli kymmennen vuotta sitten. Siitä näkökulmasta on ymmärrettävää, että mielipiteet eri tuotantomuodoistakin ovat muuttuneet. Keskustelu tämän ympärillä on ollut erikoista. 1/5 — Anders Adlercreutz (@adleande) December 23, 2021