Kansanedustaja kehottaa naisia kysymään itseltään tämän asian

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Anders Adlercreutz haluaa kutsunnat koskemaan sekä miehiä että naisia.

Kansanedustaja Anders Adlercreutz (r.) sanoo, että asevelvollisuus pitää ulottaa koskemaan jokaista suomalaista, siis sekä miehiä että naisia. Hän perustelee tätä sillä, että yleinen asevelvollisuus on Suomen puolustuspolitiikan perusta.

– Ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä kutsuntojen ulottaminen koskemaan kaikkia olisi luonnollista kehitystä. Tämä on tasa-arvokysymys. Naisten tulee saada kysyä itseltään: olenko valmis suorittamaan asepalveluksen?

Kutsunnat ovat tilaisuus, johon puolustusvoimat kutsuu 18-vuotiaat miehet. Osallistuminen on pakollista. Tilaisuudessa määritellään palveluskelpoisuus ja -paikka. Naisetkin voivat käydä armeijan, mutta heille ei järjestetä kutsuntoja, vaan he ilmoittautuvat itse vapaaehtoisiksi.

Adlercreutzin mielestä Suomen tulee vahvistaa puolustustaan, koska Euroopan turvallisuustilanne on heikentynyt viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Konfliktien kirjo on kasvanut ja niiden ennakointi on muuttunut yhä vaikeammaksi.

– Tämä kehitys tarkoittaa sitä, että kriisinsietokykyämme koetellaan eri tavalla kuin aiemmin.