Kansanedustaja järkyttyi: Tämäkö koronaspinnausta?

Entinen HUS-johtaja Aki Linden ihmettelee vääntöä epidemiatilanteesta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin entinen johtaja ja nykyinen SDP:n kansanedustaja Aki Linden vastaa kovin sanoin kohtaamaansa arvosteluun.

Linden asettui viikonloppuna puolustamaan Suomen koronatilanteen vaarallisuudesta varoittanutta puoluetoveriaan, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua. Hän antaa ymmärtää tulleensa syytetyksi ”spinnauksesta”.

– Vuosi sitten 17.8. sairaalahoidossa 8 ja teholla nolla koronapotilasta. Nyt 106 sairaalassa ja teholla 29. Ja vuosi sitten HS:n pääkirjoitus ”Suomi sulkee taas rajojaan virukselta”. Ja NYT ei saisi rajoittaa!, Aki Linden äimistelee.

– Ja minun em tietojani kutsutaan ”spinnaukseksi” – huh-huh!, hän jatkaa.

Linden ihmetteli sunnuntaina Helsingin Sanomien juttua, jonka mukaan terveydenhuollon ammattilaiset eivät jaa ministeri Kiurun tilannekuvaa koronasta. Kiuru oli kuvannut lauantaina HS:n haastattelussa Suomen olevan nyt ”veitsenterällä” viruksen kanssa ja varoittanut hallitsemattomasta epidemiasta.

– Asia on hyvin selkeä, eikä ollenkaan ”sekava”: koronarokotus kattavuus (alle 50%:lla 2 rokotetta) ei ole vielä riittävä, jotta kaikista kontaktirajoituksista voitaisiin luopua. Tilanne on eri sitten kun kattavuus on olennaisesti korkeampi (lokakuu?). Sitä tässä tavoitellaan, Aki Linden muun muassa totesi.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma puolestaan totesi sunnuntaina, että ministeri Kiurun ”synkistelyä on vaikea ymmärtää”. Kauma viittasi ylilääkärien Ilta-Sanomille antamiin kommentteihin. Lääkärit torjuivat ministerin käsityksen siitä, että Suomi olisi veitsenterällä tai että epidemia voisi enää lähteä käsistä.

