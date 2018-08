Kansanedustaja järkyttyi huippu-urheilun kuluista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n Satu Taavitsaisen mukaan naisvaltaisten lajien medianäkyvyys on pienempää, mikä vaikeuttaa sponsorien löytämistä.

Sosialidemokraattien kansanedustaja Satu Taavitsainen on jättänyt kirjallisen kysymyksen tasa-arvon parantamisesta urheilussa.

Hän kertoo hämmästyneensä hevosurheilijoille aiheutuvista kuluista Yhdysvalloissa syyskuussa järjestettävissä MM-kilpailuissa. Suomen Ratsastajainliitto on nimennyt seitsemän suomalaisratsukkoa kilpailuihin.

– Järkytyin, että Suomea edustavan ratsastajan maksettavaksi jää 10 000 euroa. Omavastuumaksuun kuuluu osa hevosen lentolipusta, ratsastajan lentolippu sekä avustajien lentoliput, hevosen ja ihmisten majoitukset sekä muita kilpailuihin liittyviä kuluja, Taavitsainen toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa on vaarana, että osa urheilijoista joutuu jäämään pois kisoista korkean omavastuumaksun vuoksi.

– Suomalaisten ratsastajien todellisuutta on, että he laskevat tarkasti mihin kilpailuihin heillä on varaa. Tämä tuntuu uskomattomalta, kun urheilun parissa liikkuu miljoonia euroja.

Taavitsainen toteaa, että kansainvälisen kilpailu-uran on oltava mahdollista myös tavallisista lähtökohdista tuleville suomalaisille. Hänen mukaansa ongelman taustalla on naisurheilun vähäisempi arvostus.

– Suomessa sukupuolten tasa-arvon pitää toteutua myös urheilun parissa. Voimakkaimmin naisten lajeja ovat ratsastus, taitoluistelu ja voimistelu. Naisvaltaisten lajien ja naisjoukkueiden kilpailujen medianäkyvyys on pienempää, joten sponsorien saaminen on tästä syystä vaikeampaa.

– Tämän asian korjaamisessa on Ylellä ja kaupallisilla kanavilla roolinsa. On arvostettava tyttöjen ja naisten urheilua, Taavitsainen toteaa.