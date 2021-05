Kansanedustaja: Järkyttävä vastaus ministeriltä

Sari Sarkomaan mukaan ihminen on asuinpaikastaan ja tulotasostaan riippumatta oikeutettu yhdenvertaisiin palveluihin.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa sanoo järkyttyneensä valtiovarainministeri Annika Saarikolta (kesk.)saamastaan vastauksesta torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

– Kyselytunnilla nostin esille huolen maakuntamallin vakavista vaikutuksista Helsingille ja Uudellemaalle. Hallituksen sote-malli leikkaa helsinkiläisten palveluiden rahoitusta ja vaarantaa HUS:n sairaaloiden toiminnan sekä korkeatasoisen tutkimuksen, Sarkomaa toteaa Facebookissa.

– HUS:n oman arvion mukaan vasemmistovihreiden maakuntamalli tarkoittaa noin 400 miljoonan euron leikkausta koko Uudenmaan alueelle ja 100 miljoonan euron leikkausta HUS:lle. Ihmisten palveluille ja kaupunkien elinvoimalle monin tavoin vahingollinen maakuntasote on kuopattava. Verorahamme on laitettava maakuntahallinnon sijaan ihmisen palveluihin.

Sarkomaa litteroi tilillään ministeri Saarikon vastauksen sanasta sanaan:

”Mitä tulee tähän rahoitusmalliin, minuakin häiritsee, että täällä useassa puheenvuorossa korostetaan, miten suuret kaupungit tulevat kärsimään tästä uudistuksesta. Suurimmissa kaupungeissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, on Suomen parhaiten toimeentuleva väestö, jolla on eniten mahdollisuuksia työterveyshuoltoon, ja kyllä, täällä on myös eniten väestöä, jolla on varallisuutta. Minusta on oikein, että me rakennamme rahoitusmallin, joka tasaa näitä eroja Suomessa alueiden ja ihmisten välillä,” Saarikko sanoi.

Sarkomaa pitää Saarikon vastausta tylynä.

– Olen järkyttynyt. Vasemmistovihreän hallituksen suhtautuminen kaupungissa asuvia ihmisiä kohtaan on sydämetön. Ministeri Saarikon vastaus oli historiallisen tyly tavalliselle helsinkiläiselle palveluja tarvitsevalle sairaanhoitajalle, opettajalle, eläkeläiselle tai työttömälle.

– Eikö hallituksessa ymmärretä, että kaupungissa asuu erilaisia ihmisiä, tavallisia palkansaajia ja yrittäjiä, vähävaraisia ja pienituloisia ihmisiä siinä missä muuallakin. Ja mikä olennaisinta, asuu ihminen missä tahansa ja tienaa hän mitä tahansa, on hän oikeutettu yhdenvertaisiin palveluihin. Se on hyvinvointiyhteiskunnan ydintä.

Sarkomaa korostaa, että ihmiset ovat jo perustuslain mukaan oikeutettuja yhdenvertaisiin palveluihin.

– Eikö vasemmistovihreät enää ajattele, että verovaroin järjestetyt palvelut kuuluvat kaikille, myös ihmisille pääkaupunkiseudulla. Maakuntamalli on karannut täysin sote-uudistuksen alkuperäisistä lähtökohdista. Miten helsinkiläiset ministerit voivat tämän hyväksyä? Eikö hallituksen pitäisi ajaa koko maan ihmisten asioita?

– Ja kyllä. Suomalaiset kaikkialla maassamme maksavat veroja tulojen mukaan. Verorahoilla rahoitetaan jo nyt palveluja siellä missä veronmaksajia on vähemmän. Eikö tämä vasemmistovihreälle hallitukselle riitä?