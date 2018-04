Kansanedustaja Jari Sillanpään tilanteesta: Tv-haastattelu aivan väärä paikka

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Käytettiinkö tähden huumeongelmaa hyväksi?

Kokoomuksen kansanedustaja ja lääkäri Mia Laiho on ottanut Facebookissa kantaa iskelmätähti Jari Sillanpään pääsiäisen alla nähtyyn haastatteluun suorassa Enbuske, Veitola & Salminen -ohjelmassa MTV:llä.

Sillanpää muun muassa sanoi ohjelmassa olevansa narkomaani. Laiho sanoo olleensa Sillanpään haastattelun jälkeen hyvin hämmentynyt, ”kuten varmaan moni meistä”.

– Itselläni päällimmäisenä oli tunne siitä, että haastateltava on aivan väärässä paikassa. Hänen ei pitäisi olla lainkaan siellä, Mia Laiho kirjoittaa.

– Jokainen julkisuuden henkilö tietenkin arvioi mikä on oikea ratkaisu missäkin tilanteessa. Usein on hyvä astua rohkeasti esiin, ja kertoa oma näkemys tilanteesta. Mutta jos ihminen on sairas, kuka huolehtii siitä että hän ei hankaloita omaa tilannettaan entisestään jos hän ei itse ymmärrä olevansa sairas.

Kansanedustajan mukaan ”ihmisen sekavaa tilannetta ei saa käyttää hyväksi”.

– Myös medialla on oma vastuunsa. Toivon lämpimästi, että Jari Sillanpäällä on tukenaan läheisiä, ja ammattilaisia, jotka ohjaavat häntä hoitoon ja ovat hänen tukenaan. Ja toivon myös että jatkossa media käyttäisi huolellisempaa harkintaa haastateltavien valinnassa.

Laiho lisää, että ”suorat lähetykset ovat erityisen hankalia, kun lähetettyä ei saa enää pois vedettyä”. Hänen mukaansa ”etukäteiskeskustelu henkilön kanssa olisi varmasti tuonut tämän (päihderiippuvuuden) esille ja kyllähän aiemmat tapahtumat myös kertovat tarinaa riippuvuudesta”.